Бонд мав би збирати 244 роки: хто з героїв фільмів дійсно міг дозволити собі свій автомобіль

Завдяки вигаданому агенту Джеймсу Бонду Aston Martin DB5 став одним з найбажаніших та найвпізнаваніших автомобілів у світі. Але насправді Бонд не зміг би дозволити собі такий "службовий автомобіль", хіба що відкладав би гроші декілька життів.

AA Car Finance з'ясувала, скільки часу довелося б заощаджувати відомим героям кіно, щоб дозволити собі ті "колеса", якими вони користувалися у фільмах. При цьому експерти розрахували витрати на авто кожного вигаданого персонажа так, щоб не позбавляти його грошей, більших за 10 – 15 відсотків доходу.

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Хто з кіногероїв справді міг би мати таке авто, яке показували у фільмах

Якби Джеймс Бонд платив десятину доходу секретного агента МІ-6 (від 100 000 до 150 000 фунтів стерлінгів на рік), йому б довелося відкладати 244 роки, щоб купити DB5 вартістю 2,75 мільйона фунтів, на якій їздив у фільмі "Не час помирати".

Плейбой-мільярдер Брюс Вейн, він же Бетмен, мав набагато кращі фінансові можливості, ніж Бонд. Знадобилося б лише 11 днів, щоб відсотки від його 7-мільярдних статків окупили новий Бетмобіль за 7 мільйонів фунтів.

Барбі могла б купити свою автівку за 26 років, а от з Доком Брауном справа інша / Колаж зображень Warner Bros та Universal Pictures

Барбі, яку зіграла Марго Роббі у фільмі-хіті 2023 року, їздить на рожевому C1 Corvette, який коштує близько 90 000 фунтів. Якби Барбі не розважалася, а розумно відкладала належну частку від середньої зарплати американських жінок у 38 000 фунтів, то за 26 років купила б той Corvette.

середньому британському автомобілісту з середньою зарплатою 34 963 фунти потрібно було б відкладати трохи менше за 5 років, щоб дозволити собі старий Nissan Qashqai за 15 000 фунтів – один із найпопулярніших автомобілів у Британії.

DeLorean DMC-12 Дока Брауна з "Назад у майбутнє" є одним з найбільш впізнаваних голлівудських автомобілів. У 1985 році він обійшовся б Доку приблизно у 20 000 фунтів. Якщо припустити, що він заробляє 38 820 фунтів на рік, читаючи лекції в університеті або продаючи свої винаходи, йому знадобилося б лише 5 років, щоб дозволити собі цей футуристичний автомобіль.

Мисливці купили б свій автомобіль і справді без жодних проблем / Колаж зображень Columbia Pictures та Volocars

Для деяких персонажів придбати свій автомобіль було б ще простіше. Наприклад, мисливці за привидами з оригінального фільму 1984 року не мали б проблем з купівлею Ecto-1 – вживаного лімузина Cadillac Miller-Meteor 1959 року випуску, який обійшовся б їм лише у 3 383 фунти стерлінгів. Виходячи з гонорару у 5 000 доларів, який вони називають у фільмі, і припускаючи, що вони будуть зайняті цілий рік, команда могла б зібрати на автівку за 61 день.