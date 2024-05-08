Користувач колісного крісла або будь-хто, кому бракує сили в ногах, може використовувати ці ручки для того, щоб сісти в автомобіль або вийти з нього. А також для стабільності під час маневрування в зручному положенні.

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Ось ще 5 корисних функцій в авто, про які ти, можливо, не знав

Локатор паливного бака – щоб в орендованому чи позиченому автомобілі, заїжджаючи на заправку, бачити, з якого боку треба заправлятися. Біля більшості датчиків рівня бензину є маленька стрілка, яка вказує, з якого боку розташований бак.

– щоб в орендованому чи позиченому автомобілі, заїжджаючи на заправку, бачити, з якого боку треба заправлятися. Біля більшості датчиків рівня бензину є маленька стрілка, яка вказує, з якого боку розташований бак. Індикатори стану дороги. Якщо звернеш увагу на приладову панель нового автомобіля, під час поїздок у холодні дні ти можеш помітити незвичайний індикатор, що нагадує дорогу зі сніжинками. Це попередження, що зовнішня температура досить низька і дороги могли замерзнути.

Поглянь на кілька функцій в авто, на які ти, можливо, не звертав увагу, а варто було б / Фото freepik