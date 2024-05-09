Крейг працює механіком у Walsall Wood Tyre & Service. У своєму крайньому ролику він розкрив простий трюк, як визначити, чи заклинило гальмівний супорт.

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Як визначити, чи заклинило гальмівний супорт: простий трюк

Крейг каже, найпростіший варіант – підняти кут автомобіля домкратом, відпустити всі гальма та подивитися, наскільки легко вдається обертати колесо. Далі треба порівняти це з іншою стороною автомобіля, щоб отримати точку відліку.

Очевидно, що це не допоможе вам, якщо обидва супорти заблоковані, але якщо у вас проблема лише з одним кутом, швидше за все, це дасть вам відповідь, яка вам потрібна,

– розповів Крейг.

Тривале нехтування може призвести до такої ситуації, коли автомобіль із заклиненим гальмівним супортом відчуває себе млявим і відхиляється вбік, тоді як рульове управління повинно бути прямим. Ігнорування явних ознак несправності супорта може не тільки прискорити знос інших гальмівних деталей, але й призвести до пожежі під капотом.

На що слід звернути увагу, якщо є потреба перевірити гальма? / Фото freepik

Загалом, це робота для професіоналів, але, як зазначив Крейг, самі водії можуть виявити несправний гальмівний супорт, піднявши двигун і прокрутивши колесо, щоб виміряти опір. Але він зробив суворе попередження: автомобіль має бути при цьому міцно закріпленим, поки піднятий на домкраті.

Якщо ви збираєтеся підіймати кути автомобіля на домкраті для перевірки гальм, швидше за все, ручне гальмо при цьому буде вимкнено. Переконайтеся, що ви надійно заблокували колеса, щоб автомобіль не міг покотитися,

– наголосив механік.

Так само не можна їздити зі зношеними гальмівними колодками, оскільки це може серйозно вплинути на гальмівний шлях і підвищити ризик аварії. Зазвичай, якщо ви подивитеся на товщину гальмівних колодок, то зрозумієте, що вони вже не найкращі. А якщо ви чуєте скрип або скрегіт під час натискання на гальма, це вже сигнал до негайної заміни колодок.