Баланс між роботою й особистим життям: 3 типові помилки кожного чоловіка

Усі ми намагаємося знаходити золоту середину, яка дозволить не лише досягати успіху на роботі, а й в особистому житті. Але все це максимально легко в теорії. Що ж стосується практики, то дотримуватися балансу не так уже й просто. До твоєї уваги 3 типові помилки, які стосуються кожного чоловіка.

Найкраще, звичайно ж, вчитися на чужих помилках. Але іноді потрібно робити це і на своїх. Тож гайда виправляти 3 помилки, які заважають досягнути балансу між роботою та особистим життям.

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1. Автомобілем додому з офісу

Дім – автомобіль – офіс – автомобіль – дім. Упізнаєш себе? Більшість з нас проводить багато часу у закритих приміщеннях. Тож у тебе стирається грань між особистим життям і роботою. У цьому випадку ми рекомендуємо ходити на роботу пішки. Зовсім не обов'язково долати усю дистанцію. Можеш вийти за кілька кварталів від офісу. Це дозволить зробити чітку межу між офісом і домом.



Намагайся не щодня їздити на роботу на авто або таксі / Фото Unsplash

2. Відмовляєшся від вітаміну D

Вітамін D зміцнює імунну систему. Тож потрібно їсти продукти, які містять його. Наприклад, можеш додати до свого раціону рибу та твердий сир. Не варто забувати також сонячне світло. Тож в хорошу погоду не сиди вдома. Виберися хоча б на годину на прогулянку. Відмінне самопочуття дозволить тобі уникати стресів, що дозволить отримувати задоволення від свого життя.

3. Пересідаєш з офісного крісла на диван

Найгірше, що ти можеш зробити, – пересісти з офісного крісла на диван. Це, звичайно ж, не буквально звучить. Хоча, якщо ти працюєш з дому, то дуже навіть буквально. Відсутність фізичної активності стоїть на заваді можливості поставити чітку грань між роботою й особистим життям. І не обов'язково ходити у тренажерний зал. Достатньо робити вправи протягом 10 хвилин зранку та ввечері. Вони дозволять зняти напругу у м'язах, а також краще себе почувати. А ще у тебе буде можливість зруйнувати звичну сидячу рутину.



Відсутність фізичної активності негативно вплине на тебе / Фото Unsplash

Запам'ятай раз і назавжди, що тобі потрібно достатньо часу приділяти відпочинку. Якщо ти цього не робитимеш, то дуже швидко почуватимешся виснаженим, а твоя продуктивність як на роботі, так і в житті впаде до нуля. Ти ж не хочеш цього, правда?

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