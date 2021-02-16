Білл Гейтс також змушений працювати з домашнього офісу. І він теж чудово розуміє, наскільки це складно. Тож мільярдер і засновник Microsoft дав кілька порад, які допоможуть підвищити твою продуктивність під час роботи з дому. Прислухайся до них, щоб досягати успіху на роботі!

Скоро мине рік з моменту, коли ми почали працювати з дому. Ти, звичайно ж, вже сформував для себе кілька правил, які допомагають не збожеволіти в домашньому офісі. Але можна ж і старших послухати. Білла Гейтса, до прикладу.

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Він зізнався, що страшенно терпіти не може пробок. Тож тепер його графік суттєво спростився. Ба більше: Гейтс передбачає, що віддалена робота стане нормою у майбутньому, адже людям сподобається той факт, що вони не витрачають час на поїздки в офіс. Microsoft уже, наприклад, працює над розробкою гібридної моделі роботи, в якій співробітники можуть вирішувати, чи хочуть вони працювати вдома або йти в офіс.

7 порад Білла Гейтса для домашньої роботи

1. Електронна пошта – найважливіший засіб зв'язку. Таким чином ти можеш стежити за тим, що відбувається. Ба більше: ти не витрачатимеш час на зустрічі або дзвінки, які можуть тривати надто довго.



Користуйся електронною поштою, щоб бути на зв'язку / Фото Unsplash

2. Фільтрація електронної пошти. Наявність 300 листів у твоїй поштовій скриньці безумовно стомлює тебе і може перешкодити розставляти пріоритети. Фільтри допомагають бачити термінові та стратегічно важливі електронні листи, щоб ти міг вирішувати ці проблеми. Натомість розсилка зі знижками й інший спам чемно чекатимуть собі в окремій теці.

3. Електронна пошта – центральна складова твого робочого процесу. Йдеться про те, щоб охопити усіх важливих людей і прибрати тих, для кого інформація не актуальна. Ключ у тому, щоб створити якусь мережу, в якій усі знають, що відбувається. Це дозволяє уникнути плутанини.

4. Нема списку справ – використовуй електронну пошту, теки й онлайн-календар. За допомогою одного й того ж електронного листа ти можеш створювати записи в календарі й систематизувати теми та завдання по різних теках. Таким чином ти отримуєш повідомлення про найважливіші справи – на відміну від списку справ, який ти можеш загубити або забути.



Якщо у тебе немає списку справ – використовуй електронну пошту / Фото Unsplash

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5. Не пиши занадто багато повідомлень. Повідомлення також можуть відволікати. Тому, на думку Гейтса, слід додавати тільки найважливіші та необхідні. Таким чином, ти не отримаєш тисячі повідомлень, поки займаєшся усуненням проблеми.

6. Дошка для генерації ідей. Це не обов'язково повинна бути справжня дошка. Це просто місце, де можна систематизувати твої ідеї. Таким чином, ти можеш швидко отримати до нього доступ, коли тобі потрібно. Тож заведи собі окрему нотатку, в яку записуватимеш свої найсміливіші та найбожевільніші ідеї.

7. Знайди окрему кімнату. Не варто працювати у вітальній, де твоя кохана може дивитися новий крутий серіал на Netflix. Тобі потрібне місце з хорошим освітленням, зручним кріслом і письмовим столом. А ще спокоєм. Щоб тебе ніхто не відволікав і не заважав працювати.



Потурбуйся, щоб у тебе було зручне робоче місце / Фото. Unsplash

Прислухайся до порад Білла Гейтса, щоб твій робочий день з дому був продуктивним і успішним.

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