Белла Хадід приміряла образ сексуальної вершниці, яка зводить з розуму

Давненько ми не заглядали до Белли Хадід в інстаграм, а дарма. Цього разу спокуслива модель виклала серію фото, на яких вона постала в образі вершниці. Гарантуємо, тобі сподобаються відверті кадри красуні!

На ефектних фото, якими поділилася Белла Хадід зі своїми підписниками, її можна побачити у крутих і сміливих образах. А її партнерами по зйомках стали коні. Гайда насолоджуватися порцією спокуси від Белли Хадід на Men 24!

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За лічені години кадри набрали кількасот тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Я закоханий у тебе";

"Приголомшлива та спокуслива";

"Справжня королева";

"Белла, ти бездоганна";

"Ти дуже мила дівчина";

"Белла, яка ж ти гаряча";

"Ти справжній ангел, Белла".



Белла Хадід приміряла образ сексуальної вершниці / Фото Unsplash



Белла Хадід приміряла образ сексуальної вершниці / Фото Unsplash



Белла Хадід приміряла образ сексуальної вершниці / Фото Unsplash



Белла Хадід приміряла образ сексуальної вершниці / Фото Unsplash



Белла Хадід приміряла образ сексуальної вершниці / Фото Unsplash

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Нам шалено подобається Белла Хадід. Тож закликаємо підписатися на модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від неї!