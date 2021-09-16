Ефектні кадри Даша Астаф'єва зробила біля дзеркала, а також на кріслі. Прихильники співачки мали можливість не лише помилуватися спокусливими ніжками красуні, а й її пружними сідницями.

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Не дивно, що підписники Даші Астаф'євої були максимально щедрими на лайки, а також коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Я зараз зомлію від цієї краси";

"Боже, яка ж ви прекрасна";

"Красива";

"Запаморочливо приваблива жінка";

"Я думаю, що інстаграм відкрили, щоб Даша Астаф'єва могла там відкрити свій акаунт";

"Яка ж ви неймовірна";

"Надзвичайна Даша";

"Дуже ніжна та зваблива";

"Це дзеркало ніколи не відображало образ жінки, прекраснішої за тебе";

"Атмосферні фото";

"Богиня всесвіту";

"От і як тепер заснути?".



Даша Астаф'єва знялася в еротичному образі / Фото з інстаграму Астаф'євої



Даша Астаф'єва знялася в еротичному образі / Фото з інстаграму Астаф'євої

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А й справді, ми тут уже половину ночі не можемо заснути після цих фото Даші Астаф'євої. Тебе ж ми закликаємо підписатися на красуню. Гарантуємо, тобі сподобаються нові фото, які вона викладає в мережі.

