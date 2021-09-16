Ефектні кадри Даша Астаф'єва зробила біля дзеркала, а також на кріслі. Прихильники співачки мали можливість не лише помилуватися спокусливими ніжками красуні, а й її пружними сідницями.

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Не дивно, що підписники Даші Астаф'євої були максимально щедрими на лайки, а також коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Я зараз зомлію від цієї краси";
  • "Боже, яка ж ви прекрасна";
  • "Красива";
  • "Запаморочливо приваблива жінка";
  • "Я думаю, що інстаграм відкрили, щоб Даша Астаф'єва могла там відкрити свій акаунт";
  • "Яка ж ви неймовірна";
  • "Надзвичайна Даша";
  • "Дуже ніжна та зваблива";
  • "Це дзеркало ніколи не відображало образ жінки, прекраснішої за тебе";
  • "Атмосферні фото";
  • "Богиня всесвіту";
  • "От і як тепер заснути?".

Даша Астаф'єва знялася у спідній білизні
Даша Астаф'єва знялася в еротичному образі / Фото з інстаграму Астаф'євої

Даша Астаф'єва знялася у спідній білизні
Даша Астаф'єва знялася в еротичному образі / Фото з інстаграму Астаф'євої

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А й справді, ми тут уже половину ночі не можемо заснути після цих фото Даші Астаф'євої. Тебе ж ми закликаємо підписатися на красуню. Гарантуємо, тобі сподобаються нові фото, які вона викладає в мережі.