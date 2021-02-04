Бетті Крокер: цікавинки, про які люди знають зазвичай неправду

Більшість людей думають, що вона – реальна. А насправді ж її вигадали! Хто така насправді така Бетті Крокер і чим вона відома світові – розповість Men 24.

Джерело: Learn something interesting

Розуміємо, що важко таке чути, але – сьогодні на Men 24 поговоримо про несправжню жінку. Але дуже, дуже відому.

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Бетті Крокер – жінка, яку всі знають, але яка ніколи не існувала

Скажемо одразу, що Бетті Крокер (Betty Crocker) – це вигаданий рекламний персонаж виробника борошна. Та попри це в Америці 40-х вона очолювала всі рейтинги популярності. Більше знали хіба що дружину президента – Елеонору Рузвельт.

Бетті Крокер створили як збірний образ американської домогосподарки. Адже вони були цільовою аудиторією виробника. Кондитерські суміші з портретом миловидної брюнетки, як то кажуть, "вистрелили".

Бетті (це ім'я взяли за милозвучність, а прізвище – від одного із власників General Mills) почала вести колонки в газетах, організовувати конкурси.



Бетті Крокер – вічна жінка, жінка – символ / Фото pinterest

А ще й отримувати листи із проханнями на кшталт "а чи не підкаже пані Бетті, що робити, якщо торт не піднявся" або "чи не могла б люба Бетті розповісти рецепт хорошого чорничного пирога".

Щоб не розчаровувати покупців, компанія найняла штат "бетті", які відповідали на листи, дзвінки. А потім і взагалі "Бетті" почала ходити на телебачення та в радіоефіри.

Звісно, це все були різні жінки – які десятиліттями змінювали одна одну разом із зачісками та одягом, які того чи іншого року ставали модними. І так уже 80 років!

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