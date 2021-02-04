Бетти Крокер: интересности, о которых люди знают обычно неправду
Большинство людей думают, что она реальна. А ведь на самом деле ее придумали. Кто такая на самом деле такая Бетти Крокер и чем она известна миру – расскажет Men 24.
Источник: Узнай что-нибудь интересное
Понимаем, что трудно такое слышать, но – сегодня на Men 24 поговорим о ненастоящей женщине. Но очень, очень известной.
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Бетти Крокер – женщина, которую все знают, но которая никогда не существовала
Скажем сразу, что Бетти Крокер (Betty Crocker) – это вымышленный рекламный персонаж производителя муки. Но несмотря на это в Америке 40-х она возглавляла все рейтинги популярности. Больше знали разве что жену президента – Элеонору Рузвельт.
- Бетти Крокер создали как собирательный образ американской домохозяйки. Ведь они были целевой аудиторией производителя. Кондитерские смеси с портретом миловидной брюнетки, как говорится, "выстрелили".
Бетти (это имя взяли за благозвучие, а фамилия – от одного из владельцев General Mills) начала вести колонки в газетах, организовывать конкурсы.
Бетти Крокер – вечная женщина, женщина – символ / Фото pinterest
А еще и получать письма с просьбами типа "а не подскажет ли мисс Бетти, что делать, если торт не поднялся" или "не могла бы милая Бетти рассказать рецепт хорошего черничного пирога".
- Чтобы не разочаровывать покупателей, компания наняла целый штат "бетти", которые отвечали на письма, звонки. А потом и вообще "Бетти" начала ходить на телевидение и в радиоэфиры.
Конечно, это все были разные женщины – они десятилетиями сменяли друг друга вместе с прическами и одеждой, которые в тот или иной год становились модными. И так уже 80 лет!
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