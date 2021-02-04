Большинство людей думают, что она реальна. А ведь на самом деле ее придумали. Кто такая на самом деле такая Бетти Крокер и чем она известна миру – расскажет Men 24.

Источник: Узнай что-нибудь интересное

Понимаем, что трудно такое слышать, но – сегодня на Men 24 поговорим о ненастоящей женщине. Но очень, очень известной.

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Бетти Крокер – женщина, которую все знают, но которая никогда не существовала

Скажем сразу, что Бетти Крокер (Betty Crocker) – это вымышленный рекламный персонаж производителя муки. Но несмотря на это в Америке 40-х она возглавляла все рейтинги популярности. Больше знали разве что жену президента – Элеонору Рузвельт.

Бетти Крокер создали как собирательный образ американской домохозяйки. Ведь они были целевой аудиторией производителя. Кондитерские смеси с портретом миловидной брюнетки, как говорится, "выстрелили".

Бетти (это имя взяли за благозвучие, а фамилия – от одного из владельцев General Mills) начала вести колонки в газетах, организовывать конкурсы.



Бетти Крокер – вечная женщина, женщина – символ / Фото pinterest

А еще и получать письма с просьбами типа "а не подскажет ли мисс Бетти, что делать, если торт не поднялся" или "не могла бы милая Бетти рассказать рецепт хорошего черничного пирога".

Чтобы не разочаровывать покупателей, компания наняла целый штат "бетти", которые отвечали на письма, звонки. А потом и вообще "Бетти" начала ходить на телевидение и в радиоэфиры.

Конечно, это все были разные женщины – они десятилетиями сменяли друг друга вместе с прическами и одеждой, которые в тот или иной год становились модными. И так уже 80 лет!