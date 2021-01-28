Продовжуємо говорити про винаходи, які не рухають людство вперед – зате викликають посмішку. Читай на Men 24 про автоматичний підіймач капелюхів.

Джерело: Men 24

Чудові винаходи нестримних фантазерів забезпечують прогрес людства – цьому можна тільки радіти. Але бувало й так, коли замість радості винахід викликав тільки подив.

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Капелюхопідіймач автоматичний

Це історія з кінця XIX століття. Гречні чоловіки тоді віталися один з одним акуратним дотиком до капелюха (так, щоб ледь-ледь його відірвати її від голови та припідняти). А оскільки гречність була шанованою звичкою, вітатися доводилося доволі часто.

От вийшов на вулицю – і до кожного стрічного бери й капелюха підіймай. Не кажімо вже про те, що вийти з дому без капелюха – цілковита ганьба. Втомлює, чи не так?

Щоб полегшити життя чоловікам, у 1896 році створили перший у світі пристрій hands free. Щоправда, тоді він не для музики призначений був, а для автоматичного капелюхопідіймання.



Капелюхопідіймач автоматичний, патентна схема 1896 року / Фото pinterest

Створити то його створили, але тільки на папері. Жодна компанія виготовляти ці підіймачі для капелюхів так і не взялася.

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