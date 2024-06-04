Чому після пробіжки пропонують випити пива
Джерело:GQ
Чи є безалкогольне пиво спортивним напоєм? Воно зволожує і містить вуглеводи для підживлення, але чи може замінити спортивний напій? Експерти мають міркування щодо цього.
Цікаво, що і звичайне пиво – не безалкогольне – колись було законно рекомендованим напоєм для відновлення після тренування. Але зараз люди хочуть мати соціально прийнятний напій, більш здоровий, ніж традиційне пиво.
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Тому таким популярним і стало безалкогольне. Але чи достатньо прибрати алкоголь із пива, щоб воно стало допоміжним після тренування напоєм?
Пиво після тренування – чи справді це на користь
Фахівці спортивної дієтології кажуть, що безалкогольне пиво – досить хороший напій після пробіжки, тренування в спортзалі або спортивного матчу. Бо воно зволожує приблизно так само, як вода, а ще містить вуглеводи, необхідні організму після тренування, оскільки поповнюють запаси глікогену.
Вуглеводи необхідні як для спортсменів високих досягнень, так і для звичайних людей, які ходять до спортзалу чи бігають. Після тренування варто вжити:
- Від 3 до 5 грамів вуглеводів на кілограм ваги за низької інтенсивності.
- Від 5 до 7 грамів за помірної.
- Та від 6 до 10 грамів за інтенсивного тренування.
Отже, 11 – 19 грамів вуглеводів у середній банці безалкогольного пива можуть допомогти людині досягти цієї мети. І щоб його вважати повноцінним відновлювальним напоєм, слід додати білок.
Безалкогольне пиво корисне, але не бездоганне
Безалкогольне пиво перевершує спортивні напої за вмістом електролітів. Але спортивні напої багатші на натрій, який сприяє відновленню і допомагає запобігти м'язовим судомам. Отже, безалкогольне пиво гідратує так само добре, як і вода, але не так добре, як спортивний напій.
Наукові дослідження підтверджують, що спортивні напої допомагають відновлюватися краще, ніж пиво. Тому фахівці рекомендують пити спортивний напій до або під час тренування. А от після тренування, якщо ти хочеш випити безалкогольного пива, то цілком можеш собі дозволити. Тільки важливо водночас з'їсти щось з білком.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.