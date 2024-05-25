Цей чоловік мав лише два комплекти одягу, обов'язково перучи один щовечора, але дуже полюбляв домашні бари, повні відвідувачів післяобідньої пори. У Лос-Анджелесі його часто можна було зустріти в Hank's на Гранд Авеню або The Frolic Room на Голлівудському бульварі.

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Чарльз Буковскі та його алкогольна історія

Остання дружина Буковскі, Лінда, мала ресторан здорового харчування, і якось зуміла відучити його від міцного алкоголю. Але за типовий письменницький вечір Чарльз випивав дві – три пляшки вина. Подейкують, це були Liebfraumilch або Cab Sauv.

Буковскі не був любителем коктейлів, поважав американське пиво – тільки з пляшки, а не з бляшанки. Зазвичай він випивав пару упаковок пива плюс пляшку скотчу за вечір, у який писав.

Він писав про нікчем, повій, п'яниць, але мав зіркове коло знайомств, від Джека Керуака до батька Леонардо Ді Капріо. Дружив з Боно, Шоном Пенном, якому навіть присвятив оповідання. Буковскі ненавидів багатьох письменників, але випивав з літературним титаном Норманом Мейлером.

Довідка. Генрі Чарлз Буковскі (Charles Bukowski), 16 серпня 1920 — 9 березня 1994, поет, романіст, новеліст. Автор 6 романів, понад 30 збірок поезії, 16 збірників оповідань і 1 сценарію для фільму. Жанр творчості визначають як брудний реалізм.

Життя Чарльза Буковскі просякнуте майже щоденним алкоголем / Фото Wikimedia

Життя і робота Чарльза Буковскі були однією довгою пияцькою історією.

Виразка ледь не вбила Чарльза у 1955, але він протримався до 70 років.

Річ у тім, шо пияцтво підживлювало письменницьку діяльність Буковскі.

Воно принесло йому славу, популярність, навіть певне багатство.

Але воно ж зупинило творчість письменника щонайменше на 10 років.

Важливо! Алкоголь – частина нашого життя, нашої реальності, культури та історії. Та завжди слід пам'ятати, що між смакуванням та зловживанням треба бачити чітку межу, тримаючись першого, та уникаючи другого.