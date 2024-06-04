Почему после пробежки предлагают выпить пива
Источник:GQ
Является ли безалкогольное пиво спортивным напитком? Оно увлажняет и содержит углеводы для подпитки, но может ли заменить спортивный напиток? Эксперты имеют соображения на этот счет.
Интересно, что и обычное пиво – не безалкогольное – когда-то было законно рекомендованным напитком для восстановления после тренировки. Но сейчас люди хотят иметь социально приемлемый напиток, более здоровый, чем традиционное пиво.
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Поэтому таким популярным и стало безалкогольное. Но достаточно ли убрать алкоголь из пива, чтобы оно стало вспомогательным после тренировки напитком?
Пиво после тренировки – действительно ли это на пользу
Специалисты спортивной диетологии говорят, что безалкогольное пиво – достаточно хороший напиток после пробежки, тренировки в спортзале или спортивного матча. Потому что оно увлажняет примерно так же, как вода, а еще содержит углеводы, необходимые организму после тренировки, поскольку пополняют запасы гликогена.
Углеводы необходимы как для спортсменов высоких достижений, так и для обычных людей, которые ходят в спортзал или бегают. После тренировки стоит употребить:
- От 3 до 5 граммов углеводов на килограмм веса при низкой интенсивности.
- От 5 до 7 граммов при умеренной.
- И от 6 до 10 граммов при интенсивной тренировке.
Итак, 11 – 19 граммов углеводов в средней банке безалкогольного пива могут помочь человеку достичь этой цели. Но чтобы его считать полноценным восстановительным напитком, следует добавить белок.
Безалкогольное пиво полезно, но не безупречно
Безалкогольное пиво превосходит спортивные напитки по содержанию электролитов. Но спортивные напитки богаче на натрий, который способствует восстановлению и помогает предотвратить мышечные судороги. Итак, безалкогольное пиво гидратирует так же хорошо, как и вода, но не так хорошо, как спортивный напиток.
Научные исследования подтверждают, что спортивные напитки помогают восстанавливаться лучше, чем пиво. Поэтому специалисты рекомендуют пить спортивный напиток до или во время тренировки. А вот после тренировки, если ты хочешь выпить безалкогольного пива, то вполне можешь себе позволить. Только важно одновременно съесть что-то с белком.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.