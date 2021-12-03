Більше ніяких відмазок: 2 вправи, які можна виконувати будь-коли та де завгодно

Годі шкодувати себе та відмовлятися від фізичної активності лише тому, що ти не можеш піти до спортзалу. Ти можеш працювати над своїм тілом під час відпустки, у відрядженні або просто на прогулянці. А знадобляться для цього усього 2 вправи.

Ці звичайні вправи використовують тільки вагу твого тіла. Ба більше, вони можуть виконуватися де завгодно, що робить їх ідеальним засобом протидіяти різдвяним перешкодам.

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Чергуй рухи верхньої та нижньої частин тіла. Це дозволить досягнути ефекту "периферичного серцевого ритму", коли твоєму серцю доводиться працювати вдвічі більше, щоб перекачувати кров угору та вниз. Це посилить метаболічний ефект, а також подарує тобі неабияку витривалість.

2 вправи, які можна виконувати будь-коли та будь-де

Увімкни секундомір і на початку кожної хвилини виконуй 5 відтискань, а потім 5 присідань з власною вагою. Просто? Кожну наступну хвилину додавай додаткове присідання або відтискання. Твоя мета – прокласти собі шлях через якнайбільшу кількість раундів.

Відтискання

Прийми стійку планки, напруж м'язи корпусу та поклади руки під плечі. Зігни руки у ліктях, щоб опустити груди на підлогу. Тримай лікті близько до тіла, коли ти різко відштовхуєшся. Повтори!



Виконуй відтискання протягом хвилини / Фото MIL-TECH PHARMA LTD

Присідання з імпульсом

Встань прямо з піднятими грудьми, опусти стегна назад, згинаючи ноги у колінах. Усе для того, щоб опустити стегна, поки не дійдеш до глибокого присідання. Різко підіймися та повтори. Зберігай контрольований темп і правильну форму, але рухайся зі стрибком.



Не варто недооцінювати присідання з власною вагою / Фото Luemen Rutkowski

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Візьми на озброєння ці 2 вправи. Виконуй їх і не лінуйся працювати над своїм тілом. Роби малі кроки назустріч собі новому. І, гарантуємо, ти не захочеш зупинятися.