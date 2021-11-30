Цим простим і ефективним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. З їхньою допомогою ти зможеш не лише прокачати свою гнучкість, а й принести максимум користі організму.
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Пора підготуватися та підзарядитися в останній місяць 2021 року, щоб набрати обороти у 2022,
– закликав тренер.
Особливість цього комплексу полягає в тому, що його ти можеш виконувати щоразу перед звичайним тренуванням. Він позитивно вплине не лише на твої м'язи, а й допоможе почуватися тобі значно бадьорішим.
Як прокачати гнучкість тіла
- Розтягування кобри
- Розтяжка з випадом ноги вперед
- Розтяжка з підйомом стегна
- Розтяжка краба
Дивися на відео, як правильно виконувати розтяжку:
Виконання цих 4 вправ позитивно вплине не лише на твою результативність у тренажерному залі. Ти ще й зауважиш, що можеш більше експериментувати, наприклад, під час сексу.
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Текст публікації Остіна Ґраветта:
Розтяжка на все тіло.
Пора підготуватися та підзарядитися в останній місяць 2021 року, щоб набрати обороти у 2022.
Розтягування кобри
Розтяжка з випадом ноги вперед
Розтяжка з підйомом стегна
Розтяжка краба
30 секунд на хід / без відпочинку між вправами. Повтори 2 рази