Як місяць тренувань з художньої гімнастики вплинуть на твоє тіло: відео фітнес-блогера

Фітнес-блогер Брендон Вільям виконував усілякі випробування, перевіряючи власну силу та витривалість: від тестів військової придатності до тренувань з бодибілдингу. У своєму новому відео він намагається присвятити цілий місяць тренуванням гімнастів. Брендон хоче побачити, яку силу, стабільність, рухливість та координацію він зможе розвинути усього за 30 днів.

Своїми результатами Брендон Вільям традиційно поділився на ютуб-каналі. За лічені дні відео переглянули майже 100 тисяч разів. І ми, своєю чергою, закликаємо тебе зробити те ж саме. Цілком імовірно, художня гімнастика – саме те, що необхідно тобі для побудови ідеального тіла.

Це цікаво Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі

Спочатку Брендон проводить силовий тест "нульового дня" на: підтягування (3 повторення), відтискання в стійці на руках (6 повторень), відтискання на ногах (4 повторення) та підйоми ніг (2 повторення). Ці вправи він повторює в кінці 30-денного відрізка, щоб оцінити свій прогрес.

Потім, озброївшись програмою вправ з власною вагою, створеною молодшим тренером з гімнастики Деніелом, Вільям починає свій місяць занять.

Щоб працювати над своїм штовхаючим рухом, він виконує відтискання в планчі, відтискання в стійці на руках, відтискання з опорою на зап'ястя та прості відтискання. Для тяги він практикує лазіння по канату, підйом ніг і низку інших варіантів підтягувань. Брендон також працює над своїми базовими гімнастичними навичками. Наприклад, стійкою на руках, варіаціями стійки на руках у жимі, махами та вправами на гімнастичному коні.

Дивися, як Брендон Вільям протягом 30 днів виконував тренування з художньої гімнастики:

Через 30 днів Вільям знову проходить тест на силу та дізнається, наскільки відчутним є приріст. Попри те, що він трохи розслабився у відтисканні у стійці на руках, він подвоїв максимум з 6 повторень до 12! Він також поліпшив свої показники у кожній з інших вправ. Тож тепер може робити 17 відтискань, 10 підтягувань та 9 підйомів ніг у хорошій формі, перш ніж досягне відмови.

"Навіть якщо я дійсно не досягнув якихось результатів у свому тілі, я все ще дуже задоволений силою й особливо гнучкістю, яких я домігся", – наголошує він.

Ми не пропонуємо тобі теж присвячувати цілий місяць художній гімнастиці. Натомість ти можеш спробувати додати деякі вправи до своїх тренувань. Це дозволить не лише працювати над своїм тілом, а й урізноманітнювати заняття. А це, як ти знаєш, позитивно впливає на ріст м'язів і витривалості.

Візьми на озброєння Достатньо 30 хвилин: як перетворити поїздку на велосипеді на повноцінне тренування