Дивися, як художня гімнастика змінила тіло блогера за 30 днів: відео тренувань

Годі шукати виправдань, якщо ти плануєш стати кращою версією себе вчорашнього. Тож, навіть якщо усі спортзали світу будуть зачинені, ти завжди маєш вибір. От як, наприклад, наш герой. Він протягом 30 днів займався художньою гімнастикою де завгодно. Дивися, як це вплинуло на його тіло!

Фітнес-блогер Мо Самуельс витратив 30 днів на те, щоб уперше в житті зайнятися художньою гімнастикою. Його цікавило, як за її допомогою можна покращити свій фізичний стан.

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Мо Самуельс поставив собі за мету опанувати кілька певних рухів у художній гімнастиці протягом місяця: стійку на руках, вихід силою, а також прапорець.

Самуельс виконує від 3 до 4 вправ за сеанс, по 3 – 4 підходи на кожну. Він приділяє першочергову увагу підтягуванням на кожному тренуванні, оскільки вони є основним рухом для нарощування м'язів з повним діапазоном рухів. Він також додає інші вправи, такі як відтискання, які допоможуть йому прокачати верхню частину м'язів.

"Я відчуваю, ніби мене збила машина. Я відчуваю себе виснаженим, ніби мене хтось брутально побив", – каже він після першого тренування.

Перше, що він помітив, це те, що у нього шалено болять передпліччя після першого сеансу. Блогер зізнається, що сила хвата ніколи не була його виграшною стороною у спортзалі. Другим моментом, з яким він стикнувся, було відновлення. Він ніколи так інтенсивно не тренувався. Тож і для відновлення тілу знадобилося значно більше часу.

Протягом наступних чотирьох тижнів Самуельс радий бачити, що його сила хвата покращується. Попри те, що йому доводилося мати справу з болісними пухирями на руках. Також він побачив повільний, але наявний прогрес під час виконання кожного руху.

Дивися, як блогер упродовж 30 днів виконував вправи з художньої гімнастики:

В останній день випробувань він може виконати 7 послідовних виходів силою й утримувати стійку на руках протягом 12 секунд. Він також стверджує, що вважає цей досвід настільки корисним, що має намір впровадити вправи з художньої гімнастики у свої регулярні тренування з бодибілдингу.

"У цілому, мені це дуже сподобалося. Я не думав, що мені це настільки припаде до душі. Є щось круте в можливості використовувати власне тіло та максимально використовувати його потенціал", – наголосив він.

Наш герой на власному прикладі доводить, що різноманітність під час тренувань – найкращий друг тих, хто хоче прокачати своє тіло. А ще ти зможеш виявити, що твій прихований потенціал чималий!

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