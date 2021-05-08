Лови 10 крутих вправ, які допоможуть спалити 1000 ккал за годину. Гайда тренуватися та ставати кращою версією себе вчорашнього!

Варте уваги 5 способів схуднути до літа, які має взяти на озброєння кожен чоловік

1. Спринт на похилій біговій доріжці

Сети: 3 / Повторення: 4%, 8%, 12% кут нахилу по 60 секунд / Відпочинок: 60 секунд (стрічка продовжує рухатися)

Встанови кут нахилу бігової доріжки та біжи на повній швидкості протягом встановленого часу.



Тобі потрібно бігти на біговій доріжці на максимальній для себе швидкості / Фото Unsplash

2. Махи гирями

Повторення: 60 секунд

Постав гирю на 50 – 100 сантиметрів перед собою. Встань, ноги трохи ширше плечей, зігни ноги в колінах, нахилися вперед і візьмися за ручки обома руками. Випрями спину, задій косі м'язи, щоб перенести вагу між ніг (не качай занадто глибоко) і штовхай стегна вперед, стрімко підтягуючи гирю до висоти плечей, тримаючи руки прямо перед собою. Повернися у вихідне положення та повтори без пауз.

3. Відтискання в долоні

Повторення: 60 секунд

Встань у положення відтискання, руки на ширині плечей, спина пряма. Опусти груди, поки вони майже не торкнуться землі, і різко підштовхни себе вгору. Ляскай в долоні перед приземленням і відразу переходь до наступного відтискання.



Під час відтискання тобі потрібно ляскати в долоні перед приземленням / Фото flabfix

4. Ряд відступників

Повторення: 60 секунд

Встань у положення відтискання, взявшись за ручки двох гантелей. Утримуючи прес у напрузі, опусти праву гантелю до преса та повернися у вихідне положення. Повтори те ж саме з лівою гантеллю. Це одне повторення.

5. Берпі з медболом

Повторення: 60 секунд

Встань у положення відтискання, поклавши руки на медбол. Підійми обидва коліна до грудей і стрибни вгору, піднімаючи м'яч над головою, щойно ти стрибнеш.

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6. Спринт на похилій доріжці

Повторення: 60 секунд, нахил 0,5% на швидкості 14 км/год, 18 км/год, 22 км/год / Відпочинок: 45 секунд (доріжка все ще рухається)

Встанови кут нахилу бігової доріжки та біжи на повній швидкості протягом встановленого часу.



Влаштовуй собі спринт на похилій біговій доріжці / Фото Unsplash

7. Відтискання

Повторення: 60 секунд

Візьмися за поперечину станції для відтискань долонями всередину і випрямити руки. Повільно опускайся, поки твої лікті не будуть під прямим кутом, стежачи за тим, щоб вони впиралися у твоє тіло й не виходили назовні. Підіймися та повтори.

8. Присідання з гирями

Повторення: 60 секунд

Встань, ноги трохи ширше плечей. Візьми гирі у кожну руку та тримай руки перед грудьми долонями один до одного. Зігни ноги у колінах і присядь, утримуючи гирі у тому ж положенні. Переконайся, що ти не вигинаєш спину. Ти виконуєш це, постійно скорочуючи сідниці. Підіймися і повтори.

9. Перевернутий ряд знизу

Повторення: 60 секунд

Помісти одну штангу в стійку на рівні стегон. Тримай її ширше плечей, хватом знизу і рукою під ним. Встань, витягнувши п'яти, поставивши ступні перед собою, а руки повністю витягнуті. Твоє тіло повинне бути прямим від плечей до щиколоток. Стисни руки у ліктях, щоб підтягнути груди до перекладини. Під контролем опустися назад у вихідне положення.



Для виконання цієї вправи тобі знадобиться штанга / Фото Unsplash

10. Російський твіст

Повторення: 60 секунд

Сядь та тримай корпус, витягнувши руки та ноги від підлоги. Швидко обертай верхньою частиною тіла з боку в бік.

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Спробуй виконати ці вправи, щоб спалити максимум калорій. Твоє тіло буде тобі вдячним!