Спочатку Вілсон готує Террі, оцінюючи його гнучкість та мобільність. Для цього він просить бодибілдера виконати шпагат. Раян майже доходить до підлоги, заробляючи оцінку "6 з 10" від Вілсона. Террі каже, що після відео він продовжуватиме відточувати свої шпагати.

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"Ось як це захоплює вас. Гімнастика бере вас за горло, і все. І ви вже хочете стати одержимими цим", – наголошує гімнаст.

Між вправами Вілсон і Террі обговорюють певні подібності між гімнастикою та бодибілдингом і те, як відчуття змагання підживлює їх обох, щоб покращити свої навички.

"Твої створені для підвищення продуктивності, мої – для того, щоб просто милуватися ними", – говорить Террі про їхні м'язи.

Дивися, як бодибілдер Раян Террі виконував вправи для олімпійських гімнастів:

А тепер до найцікавішого. Террі робить усе можливе, виконуючи серію простих рухів, які охоплюють підйом по канату, перекати вперед і бруси, але пропускаючи високу поперечину. Бодибілдер завершує усю послідовність трохи більше як за хвилину і йому вдається досягти нижньої планки.

Потім вони проходять ще одну серію стійок на руках і сальто, кульмінацією якої є спроба Вільсона бігати на швидкість, яку він виграв. Як і слід було очікувати, олімпійський гімнаст зумів виконати усі вправи за лічені секунди.

Але Раян Террі на власному прикладі показав, що усе можливо. І не потрібно вважати, що бодибілдери абсолютно незграбні. Можливо, їм і потрібно більше часу, але майже з усіма завданнями вони справляються. Головне – дуже сильно захотіти!

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