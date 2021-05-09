Популярний блогер спробував опанувати джиу-джитсу за 30 днів: що з того вийшло – відео

Блогер Лорі Шоу не шукає легких шляхів. Він щоразу кидає собі новий виклик, записує ролик і розповідає нам, його підписникам, чи вдалося йому з ним впоратися. На своєму останньому відео він показує, як протягом 30 днів намагається опанувати джиу-джитсу.

Гайда дивитися, чи вдалося Лорі Шоу усього за місяць впоратися з бразильським джиу-джитсу. Спойлер: на тебе чекає чимало кидків блогера на мат. І це однозначно треба бачити.

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"Я думаю, що при наполегливій роботі та правильній кількості тренувань, ти обов'язково помітиш певні покращення", – каже інструктор і колишній учасник змагань Карл.

Шоу протистоїть медалістці бразильського джиу-джитсу Мішель та володарю синього пояса Раяну у перший день змагань. Спаринг повторяється, але вже через 30 днів. Усе для того, щоб визначити, якого ж прогресу він зміг добитися.

"Я дуже багато думав, катаючись по килимку, щоб просто не дати їм підкорити мене. Але щось пішло не так", – зізнається Шоу.

Після початкових циклів, в яких Шоу програє Раяну та Мішель в кожному раунді, він зобов'язується тренуватися майже щодня протягом наступного місяця.

"Є так багато всього, що потрібно вивчити. І настільки багато різних фраз, термінів і концепцій, які я ніколи раніше не чув. Але у мене також було постійне відчуття, що я в надійних руках, тому я продовжував займатися по 5 – 6 разів на тиждень", – зауважує він.

Шоу зізнається, що іноді ходив до залу двічі на день, просто намагаючись вивчити та повторити основи. Він зауважив, що викладався на повну, щоб досягнути бажаних результатів. Падав, підіймався, знову падав. Але це не зупиняло його.

Дивися, як Лорі Шоу намагався за 30 днів опанувати джиу-джитсу:

Коли настає кінець 30 днів, Шоу знову сходиться з Раяном і Мішель. Нові спаринги мають показати, наскільки сильно йому вдалося покращити свої результати.

"Я думаю, що прогрес досить очевидний. Цього разу у тебе дійсно була мета, ти знав, куди хочеш іти. Ти збирався правильно вхопитися, а не просто хапався за щось", – підкреслив Карл.

Ясна річ, що він не став профі в джиу-джитсу за 30 днів. Та й умінь йому ще дуже і дуже бракує. Але на власному прикладі Лорі Шоу показав, що потрібно чогось дуже сильно захотіти та вперто іти до своєї цілі. Ти, наприклад, можеш поставити собі за мету накачати сталевий прес за 30 днів. Впораєшся?

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