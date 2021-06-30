Чи можна виконати 200 підтягувань за годину з 13-кілограмовим жилетом: перевірив блогер – відео

Брендон Вільям завжди шукає нові виклики, щоб перевірити свою фізичну форму. Раніше він тренувався як гімнаст, культурист, пробував фітнес-тест агента ФБР і навіть фітнес-змагання армії США після того, як їв тільки військовий пайок. В останньому відео він вирішив спробувати виконати 200 підтягувань за 1 годину. Але завдання, традиційно, з зірочкою.

Брендон Вільям прагне перевірити верхню частину свого тіла. Його цікавить, скільки підтягувань він зможе зробити за годину, одягнувши 13-кілограмовий жилет.

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200 підтягувань за 1 годину з обтяженням

"Я думаю, що зможу набрати близько 200", – говорить Вільям на початку відео.

Відразу ж зауважимо, що такі виклики можуть негативно вплинути на твоє самопочуття, а також стати причиною травматизму. Тож щось подібне необхідно виконувати лише під наглядом персонального тренера.

Вільям каже, що для підрахунку повторень він повинен бути повністю витягнутим у нижній частині для повного діапазону рухів. А коли справа доходить до підтягування над поперечиною, його підборіддя повинне підійматися над нею.

Тож хлопець прямує до місцевого парку художньої гімнастики, щоб виконати завдання. Протягом перших 20 секунд він виконує 10 повторень.

"О, Боже! Ця штука важка", – зізнається він.

Він продовжує і виконує 35 повторень приблизно за 7 хвилин. Брендон знімає жилет, щоб зробити перерву, а потім знову підіймається. Після 50 повторень він робить ще одну перерву приблизно за 49 хвилин до кінця. Він починає знову (цього разу в навушниках для певної музичної мотивації) та починає дотримуватися ритму 3 повторення за раз. Він зробив 76 повторень за 39:54 до кінця.

"Мої руки зараз дуже сильно болять. У мене немає рукавичок", – каже він, показуючи свої пухирі.

Він робить ще один підхід до перекладини та виконує 100 повторень за 32:50 до кінця. Таким чином, він випереджає свій темп і має шанси виконати 200 повторень. Але після 103 підтягувань Брендон робить ще одну перерву.

"У мене зараз потужна помпа", – каже він.

Попри те, що його мета 200, він зазначає, що "безумовно набирає 150". Він вдаряється об перекладину та продовжує йти, вирішуючи спробувати накинути футболку, щоб захистити руки. Але фокус не вдається, адже тоді його руки ковзають ще більше.

Дивися, як Брендон Вільям намагався виконати 200 підтягувань за годину:

За 20 хвилин до кінця у нього 122 повторення. Він каже, що йому потрібно знизити швидкість, адже його переслідує "якесь дивне відчуття" у спині, тож він не хоче отримати травму.

"Не буду надто сильно тиснути на це. Жилет абсолютно руйнує мою верхню частину тіла, мою спину та біцепси", – зізнається Вільям.

В останні 12 хвилин він робить лише одне повторення за раз. За 7 хвилин до кінця він закриває 150 повторень. За 3 хвилини до кінця Брендон працює на максимум, закінчуючи з результатом у 165 повторень.

"Мої руки повністю готові", – каже він наприкінці.

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І хоч Брендону не вдалося виконати 200 підтягувань, його результат все одно вражає. Нам уже дуже цікаво, яким буде наступний виклик популярного блогера.