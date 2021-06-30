Можно ли выполнить 200 подтягиваний за час с 13-килограммовым жилетом: проверил блогер – видео

Брэндон Уильям всегда ищет новые вызовы, чтобы проверить свою физическую форму. Ранее он тренировался как гимнаст, культурист, пробовал фитнес-тест агента ФБР и даже фитнес-соревнования армии США после того, как ел только военный паек. В последнем видео он решил попробовать выполнить 200 подтягиваний за 1 час. Но задача, традиционно, со звездочкой.

Брэндон Уильям стремится проверить верхнюю часть своего тела. Его интересует, сколько подтягиваний он сможет сделать за час, надев 13-килограммовый жилет.

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200 подтягиваний за 1 час с отягощением

"Я думаю, что смогу набрать около 200", – говорит Уильям в начале видео.

Сразу же заметим, что такие вызовы могут негативно повлиять на твоё самочувствие, а также стать причиной травматизма. Поэтому что-то подобное нужно делать только под наблюдением персонального тренера.

Уильям говорит, что для подсчета повторений он должен быть полностью вытянутым в нижней части для полного диапазона движений. А когда дело доходит до подтягивания над перекладиной, его подбородок должен подниматься над ней.

Поэтому парень идет в местный парк художественной гимнастики, чтобы выполнить задание. В течение первых 20 секунд он выполняет 10 повторений.

"О, Боже! Эта штука тяжелая", – признается он.

Он продолжает и выполняет 35 повторений примерно за 7 минут. Брэндон снимает жилет, чтобы сделать перерыв, а затем снова поднимается. После 50 повторений он делает еще один перерыв примерно за 49 минут до конца. Он начинает снова (на этот раз в наушниках для определенной музыкальной мотивации) и начинает следовать ритму 3 повторения за раз. Он сделал 76 повторений за 39:54 до конца.

"Мои руки сейчас очень сильно болят. У меня нет перчаток", – говорит он, показывая свои волдыри.

Он делает еще один подход к перекладине и выполняет 100 повторений за 32:50 до конца. Таким образом, он опережает свой темп и имеет шансы выполнить 200 повторений. Но после 103 подтягиваний Брэндон делает еще один перерыв.

"У меня сейчас мощная помпа", – говорит он.

Несмотря на то, что его цель 200, он отмечает, что "безусловно набирает 150". Он ударяется о перекладину и продолжает идти, решая попробовать набросить футболку, чтобы защитить руки. Но фокус не удается, ведь тогда его руки скользят еще больше.

Смотри, как Брэндон Уильям пытался выполнить 200 подтягиваний за час:

За 20 минут до конца у него 122 повторения. Он говорит, что ему нужно снизить скорость, ведь его преследует "какое-то странное ощущение" в спине, и он не хочет получить травму.

"Не буду слишком сильно давить на это. Жилет абсолютно разрушает мою верхнюю часть тела, мою спину и бицепсы", – признается Уильям.

В последние 12 минут он делает только одно повторение за раз. За 7 минут до конца он закрывает 150 повторений. За 3 минуты до конца Брэндон работает на максимум, заканчивая с результатом в 165 повторений.

"Мои руки полностью готовы", – говорит он в конце.

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И хотя Брэндону не удалось выполнить 200 подтягиваний, его результат все равно впечатляет. Нам уже очень интересно, каким будет следующий вызов популярного блогера.