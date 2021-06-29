Тренер запевняє, що твоє тіло – найкращий актив. Особливо, якщо поруч немає ніякого обладнання для тренування. Тож годі відкладати на завтра те, що можна зробити уже сьогодні. Гайда разом з Men 24 спалювати зайвий жир!

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Як ефективно спалити жир

Схема 1: виконай 1 раунд кожної вправи, відпочинь 30 секунд, а потім виконай наступний раунд.

Присідання та махи ногами з торканням до пальців ніг: 3 підходи по 20 повторень. Нахили з руками за головою: 3 підходи по 20 повторень. Підняте відтискання: 3 підходи по 20 повторень.

Схема 2: виконай 4 раунди по 40 секунд роботи та 20 секунд відпочинку.

Т-подібна активна планка. Опускання та підйом у планці.

Дивися, як виконувати комплекс вправ для спалювання жиру:

Візьми на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. Твоє тіло однозначно буде тобі вдячним. До слова, його можна використовувати як окремий сет, так і додавати до наявного тренування, щоб урізноманітнювати його.

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