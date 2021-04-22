Блогер влаштував 24-годинну прогулянку на біговій доріжці: челендж, який не варто повторювати

Користувач мережі з ніком President Chay невтомно перевіряє власне тіло. Щоправда, робить він це за допомогою божевільних і водночас безглуздих випробувань. От, наприклад, цього разу блогер вирішив влаштувати собі 24-годинну прогулянку на біговій доріжці. Дивися, що з того вийшло.

President Chay вирішив перевірити свій фізичний стан. Для цього він спробував провести на біговій доріжці 24 години без зупинки. Починає своє завдання він о 18:34, спалюючи приблизно 300 калорій на годину. Звичайно ж, його сповнює оптимізм і енергія. Але ми то знаємо, що це явище тимчасове.

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"Першу годину пройшов, і я був настільки схвильованим. Але потім я просто продовжував думати, що у мене все ще залишилося 23 години. І мій поперек уже почав боліти", – говорить він.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Втома, біль та роздратування незабаром посилюються. Тож дуже скоро блогер усвідомлює, наскільки важким це випробування стане для нього. Але це зовсім не означає, що він збирається здатися. Все ж, користувачі мережі йому цього не пробачили б.

"Мої ноги болять. Сильний біль. Спочатку це почалося у нижній частині спини, як у першу годину, потім дійшло до внутрішньої сторони моїх кісточок, потім – моїх стегон, потім знову до кісточок. Думка про те, щоб здатися, безумовно, навідувала мене", – розповідає він ближче до півночі.

Кісточки блогера набрякають, біль посилюється. І це на півдорозі. Тож він намагається заспокоїти себе, думаючи, що вже досягнув чимало. Але вирішує все ж іти далі, щоб спробувати виконати завдання, яке перед собою поставив.

Дивися, як блогер йшов на біговій доріжці протягом 24 годин:

Коли він нарешті вийде на фінішну пряму за 3 години до кінця, блогер очікує на друге дихання. Але, на жаль, цього не відбувається.

"Це найскладніше частина. На підошвах моїх ніг вискочили всі можливі пухирі. Зап'ястя болять від того, що я тримаюся. Я б не рекомендував цього робити. Я пройшов майже 60 кілометрів, не зупиняючись", – продовжує він.

Він нарешті завершує свій божевільний челендж. Блогер

"Чи варто було воно того? Ні! Це найгірший і сповнений болю процес, у якому я коли-небудь брав участь", – резюмував блогер.

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Тож ми б не рекомендували до повторення цей шалений виклик. Як показує практика, він приносить значно більше страждань, ніж задоволення. Тобі це треба?