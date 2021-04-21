До літа залишився місяць з хвостиком. А це означає, що потрібно потурбуватися про свій прес. Ми віримо, що він десь ховається за салатами та всілякими смаколиками, яким ти віддавав перевагу протягом усієї зими. Але не варто засмучуватися, адже досягнути бажаного рельєфу можна за допомогою виконання планки.

До твоєї уваги 5 видів планки, які підкреслять твою черевну стінку, зміцнять усю область кора. Також з їхньою допомогою ти зможеш уникнути травм спини та продемонструвати панянкам на пляжі бажані 6 кубиків. А поділився комплексом вправ Сантьяго Санксес.

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5 видів планки, які накачають сталевий прес

1. Планка з підйомами

Для її виконання тобі знадобиться підіймати ногу та протилежну руку. І не намагайся махлювати. Пам'ятай про рівну спину та напружений корпус. Це одна з важливих умов досягнення бажаного результату.

Тренер рекомендує виконувати 3 підходи по 25 секунд кожен.

2. Планка зі стрибками

Тобі слід стати у звичайну планку. А після цього у стрибку розкинути ноги на ширині плечей. Потім повернутися у вихідне положення

Слід виконувати цей вид планки у 3 підходах по 20 секунд кожен.

3. Планка з колінами

У цьому випадку тобі потрібно у планці з'єднувати протилежні коліна та лікті. Слід також потурбуватися про напругу свого тіла, щоб цей вид планки був ефективним для тебе.

Сантьяго пропонує виконати 3 підходи по 20 секунд.

4. Бічна планка з дотиком до колін

Для виконання цієї планки Сантьяго рекомендує стати у планку на бік. Опиратися варто на руку. Якщо ти спираєшся на ліву руку, то правою потрібно доторкнутися до правого коліна. Потім цю вправу виконуємо на другому боці.

Слід виконати 3 підходи по 25 секунд для досягнення результату.

Дивися, як за допомогою планки накачати сталевий прес:

5. Бічна планка з чергуванням дотиків до коліна

Виконуєш ту ж планку, що й попереднього разу. Але у цьому випадку потрібно по черзі доторкатися то до лівого, то до правого коліна.

Тренер рекомендує також виконувати 3 підходи по 25 секунд кожен.

Додаткові поради

Завжди тримай спину прямою, не прогинаючи її. Намагайся максимально напружити м'язи преса та сідниці. Не варто також розслаблювати корпус під час виконання цих видів планок. Також слід пам'ятати про відпочинок. Тобі потрібно робити інтервал у щонайменше 1 день між тренуваннями та тренуваннями преса.

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Візьми на озброєння ці вправи, щоб твій прес до літа набув бажаного рельєфу. Викладайся на повну, а також не забувай про повноцінний відпочинок. Усе це вкупі дозволить тобі досягнути бажаних результатів!