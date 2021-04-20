Ми обожнюємо дивитися, як спортсмени кидають собі божевільні виклики, а потім намагаються з ними впоратися. От, наприклад, чемпіон UFC Стівен "Wonderboy" Томпсон продовжує експериментувати зі спортсменами з інших дисциплін, щоб зробити свої тренування цікавішими.

Цього разу на одному зі своїх останніх відео він запрошує бодибілдера Г'юстона Джонса та сенсея Сета, у котрого чорний пояс з карате. Усі вони зійдуться у тренажерному залі для невеликого спарингу. Гарантуємо, що відео поєдинку вам однозначно сподобається.

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Оскільки Томпсон проводить багато часу, виконуючи подібні вправи, вони вирішили зробити процес цікавішим. Для цього ввели серію випадкових обмежень для кожного раунду. Наприклад, у першому Томпсон може використовувати лише обертові атаки, а Джонс – рухатися лише вперед. Коли втручається Сет, він може рухатися лише назад.

У другому раунді Джонсу заборонено завдавати удари кулаком, що є незначним обмеженням для нього. Він усе ж практикував тхеквондо, тож кулак – не найсильніша його частина. Натомість рухи Томпсона обмежуються лише захистом. А от Сетові потрібно рухатися з половинною швидкістю.

"Це відмінний спосіб, перш за все, попрацювати над своїм захистом. Допоможіть вашим рухам. Допоможіть вашим блокам. Якщо ви – боксер, і завдаєте багато ударів ногами, це хороший спосіб звикнути до цього", – наголошує Джонс.

Після цього друг Томпсона Світ Т тренується на сцені, щоб їх була парна кількість. Усе для того, щоб перетворити змагання на командне.

Дивися відео епічного поєдинку спортсменів на рингу:

Томпсон наголошує, що такий формат триває у напрузі. Адже у цьому епічному протистоянні у кожного бійця також є обмеження: Томпсон може використовувати лише атаку в стрибку, Сет – тільки бити, Світ Т повинен оголошувати кожен зі своїх ударів, коли він їх завдає, а Джонс – подвоює кожен свій удар.

"Коли ви робите такі речі, це змушує вас вийти з зони комфорту. Ви не знаєте, з ким будете боротися, коли вийдете туди, якого прогресу вони домоглися, чи змінили вони свій стиль. Тому різноманітність людей, з якими ви виходите на ринг, допоможе вам стати кращим у тих речах, які ви зазвичай не робите", – підкреслює Томпсон.

Ти, звичайно ж, теж можеш влаштувати щось подібне зі своїми друзями. Таким чином можна буде не лише весело провести час, а й перевірити, на що здатне твоє тіло.

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