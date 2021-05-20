Блогер зумів впоратися зі сніданком на 5000 калорій: цілий рік це не зміг зробити ніхто – відео

Можна вічність дивитися на блогерів, які задля нового контенту готові кинути собі божевільні виклики. Наш новий герой – один з таких. Він вирішив просто поснідати. Щоправда, з маленькою поправочкою – перший прийом їжі складається з 5000 калорій. Цієї кількості мало б вистачити на два дні чоловікові!

Знайомся, це Адам Моран, особистий тренер, якого більшість знають під ніком Beard Meats Food. Він став першою людиною, якій вдалося подолати випробування шаленим сніданком, створене The Picnic Basket у Марстон-Грін (Англія). Це виклик, який за останні 12 місяців зламав не одного сміливця!

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Моран, котрий колись встановив світовий рекорд зі з'їдання 17 біг-маків менш як за 60 хвилин, повинен був з'їсти 5000-калорійний сніданок.

З чого складається цей сніданок

Наголошуємо, що намагатися повторити щось подібне не варто.А сам ролик – лише свідчення про безмежні можливості людського організму.

Справжній сніданок богатирів складається з:

5 сосисок Лешфорд;

5 скибок бекону;

квасолі;

помідорів;

грибів;

5 яєць;

5 скибок тостового хліба;

3 кров'яних ковбасок;

5 дерунів.

Також можна пити необмежену кількість чаю або кави. Зрештою, без чашки англійського чаю вважати цей сніданок повноцінним було б відверто дивно.

Дивися, як Адам Моран впорався з 5000-калорійним сніданком:

Щоб ускладнити завдання, Морану довелося очистити свою тарілку за 30 хвилин. Можна лише уявити печію, яка виникла після цього сніданку. Минуло усього 14 хвилин і 18 секунд, і останній шматок смаженого хліба зник. Як святкував свою перемогу Моран? Звичайно ж, зі шматочком шоколадного торта. І де лише в нього знайшлося місце для десерту?

Якщо тебе колись занесе у район Соліхалл, то ти теж можеш спробувати впоратися з цим сніданком. Хоча ми, звичайно ж, не рекомендуємо цього робити. Обійдеться він тобі у 13,50 фунта стерлінгів (близько 523 гривні за поточним курсом). Якщо ж ти зможеш "прикінчити" усю цю гору їжі, то рахунок оплатить сам заклад, перерахувавши цю суму у місцеву благодійну організацію. Усі будуть у виграші, окрім твого здоров'я, звичайно ж.

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