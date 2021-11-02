Бодибілдер кинув собі виклик легкою атлетикою, якою не займався 10 років

Фітнес-блогер і бодибілдер Метт Морсія не втомлюється тішити нас новим контентом. І мало хто знає, що на самому початку своєї кар'єри він був легкоатлетом з олімпійським устремлінням. Тому не дивно, що свій останній ролик він присвятив саме легкій атлетиці.

Нею, до слова, він займається вперше за 10 років. Тож нам дуже цікаво, наскільки його фізична форма зараз покращилася, і чи посприяв цьому бодибілдинг.

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"Раніше я був спортсменом. Я стрибав у довжину та робив потрійний стрибок. Я був професійним спортсменом. Я вийшов на розумний рівень. Я виступав на міжнародному рівні за Англію у потрійному стрибку. Хотів поїхати на Олімпіаду. Це було моє натхнення", – каже Морсія.

На жаль, він дуже пошкодив поперек, і йому довелося піти у відставку. Тоді ж він почав знімати відео на ютуб, тож у результаті прийшов у норму. Але вже в амплуа бодибілдера.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що я значно менш атлетичний, ніж 10 років тому. Крім того, що дуже важливо, я, мабуть, на 10 – 15 кілограмів важчий, що має вирішальне значення", – додає він.

Дивися, як Метт Морсія та його брат займаються легкою атлетикою:

До нього приєднався його брат Бен. Вони розігріваються та надягають шипи, перш ніж кинути виклик один одному на 40-метровому спринті, в якому Бен перемагає. Вони прямують до ями для стрибків і починають стрибок у довжину з місця. Метт зазначає, що його найдовший стрибок у довжину з місця складав 2,96 метра. Бен здригається і виконує стрибок на 3,04 метра. Метт же стрибнув на 3,03 метра. Вони продовжують стрибати, і Бен перевершує Метта зі стрибком у 3,16 метра.

Потім вони роблять потрійний стрибок з місця, який, як зазначає Метт, був його коронною дисципліною. Він вибивав 9,35 метра. Бен починає зі стрибка на 8,07 метра, а Метт – 9,4 метра. Метт закінчив з найкращим результатом 9,58 метра, а Бен – 8,92 метра.

Потім вони пробують стрибок у довжину з підходом на 3 кроки. Бен з першої спроби стрибає на 4,28 метра, а Метт – на 4,29 метра. Після кількох спроб у кожного з них найкращий результат був таким: Бен – 4,65 метра, а Метт – 4,56 метра.

"Можливо, я просто трохи порвав собі підколінне сухожилля. Я сподіваюся, що це лише невеликий спазм. Схрестивши пальці. Але я думаю, що намагатися зробити щось ще було б дурною ідеєю. Дідька лисого. Ходімо втішатися їжею", – сказав він після випробування легкою атлетикою.

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Метт зізнається, що він дуже сильно недооцінив Бена. Тож його вразили не лише власні, а й братові результати. До слова, ти теж можеш влаштувати зі своїми друзями подібне змагання. Це однозначно крутіше проведення часу, ніж залипання у приставці.