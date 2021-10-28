А подякувати він може своєму тренерові з фітнесу Саймону Вотерсону. З його допомогою актору вдалося не лише успішно попрацювати над своїм тілом, а й підготуватися до трюків, які ми всі – надіємося, і ти теж – побачили у стрічці "Не час помирати".

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"Одна з фундаментальних речей, яких я намагаюся навчити Деніела: вся справа у вибухових рухах. Спускатися, підійматися з підлоги якомога швидше й ефективніше", – наголошує Вотерсон.

Це тренування у схематичному стилі допоможе тобі у цьому. Ти швидко перемикаєшся між рухами, переходячи від вправ на спритність і кардіо за круговою схемою до фази нарощування сили, наповненої обтяженнями й опором для нарощування грудей і спини.

Для виконання кожної вправи тобі знадобиться певне спорядження, тому краще спробувати це тренування в повністю обладнаному тренажерному залі.

Тренування Деніела Крейґа у стилі агента 007

Виконай усього 3 раунди. Відпочивай протягом 30 секунд між раундами.

Альпіністи – 30 секунд Біг з боку в бік – 30 секунд Випад на високе коліно з використанням BOSU – 10 повторень на кожну ногу Підйом гантелей та жим – 8 повторень Стрибок на ящик Розгойдування каната – 30 секунд

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування Деніела Крейґа:

Силовий суперсет

Виконай 3 раунди. Відпочивай 30 секунд між раундами

Низький жим на канаті – 25 повторень Задні дельти – 25 повторень

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Візьми на озброєння цей комплекс тренувань. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів у побудові тіла своєї мрії. Виконуй кожне повторення якісно та викладайся на всі 100%. І ти гарантовано станеш кращою версією себе вчорашнього!