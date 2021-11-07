Бодибілдер показав дієву вправу, якою завершує тренування на біцепс

Бодибілдер, впливова людина у фітнесі та двократний учасник Містер Олімпії Стів Кук поділився своїм найкращим методом завершення тренування на біцепс. Як і багато бодибілдерів, він любить завершувати свій день рук, виконуючи вправу "21".

Вона складається з 3 підходів до 7 повторень згинання рук зі штангою. Дивися, як правильно виконувати фінішер від Стіва Кука!

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У короткому відео на своєму каналі Кук починає з:

набору з 7 згинань широким хватом,

за якими йдуть 7 напівсухих згинань вузьким хватом

і, нарешті, на відміну від традиційного фінішера 21, набору з 7 чит-згинань.

Версія Кука дозволяє йому рухатися трохи важче, ніж зазвичай, тому що він робить чит-згинання у кінці замість традиційного згинання у хорошій формі,

– каже фітнес-директор Men's Health Ебенезер Семюел.

Але хоча бодибілдери уже багато років використовують фінішер 21, він безумовно не для новачків у тренажерному залі.

"Збільшений пояс талії означає, що він думає про сильніше ексцентричне скорочення. Це означає, що це не найкраща вправа для новачків, які насправді не знають, як правильно контролювати їх за допомогою біцепсів і зводити їх у плечі. Але для більш просунутих користувачів цей підхід годиться, адже він дозволяє завантажувати більше, навіть якщо це кінець тренування", – наголошує Семюель.

Кук також перемикає хват між першими сімома повтореннями й останніми сімома повтореннями. Це дозволяє природно тримати долоні під час інших семи повторень. А це, своєю чергою, знижує навантаження на плечі.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправу 21:

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Якщо ти – новачок, то ми не рекомендували б тобі братися за фінішер 21. Натомість фанатам побудови тіла варто звернути увагу на них. Це дозволить тобі не лише прокачувати свої біцепси, а й досягати бажаних результатів за максимально короткий проміжок часу.