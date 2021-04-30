3 години сну та 2222 відтискань: бодибілдер повторив графік шеф-кухаря Андре Раша – відео

Бодибілдер і фітнес-блогер Вілл Теннісон регулярно відтворює плани дієт та тренування знаменитостей і спортсменів. У своєму новому відео він провів день Андре Раша, колишнього шеф-кухаря Білого дому й армійського сержанта. Дивися, чи під силу йому впоратися з буденною рутиною цього силача на кухні!

Зауважимо, що Андре Раш відомий завдяки міцним 24-дюймовим рукам, які він підтримує в ідеальному стані. Для цього він виконує 2 222 відтискання щодня, а також споживає шалену кількість калорій. Тож нам самим дуже цікаво, чи зумів впоратися з цим випробуванням блогер Вілл Теннісон.

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Випробування не для слабаків

Завдання починається з 3 годин сну та пробудження о 3 годині ночі та медитації. Потім Раш зазвичай виконує свої +2222 повторення відтискань. Їх він робить, щоб вшанувати пам'ять та підвищити обізнаність про – в середньому 22 – військовослужбовців, котрі вчиняють самогубство щодня.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

"Він робить усе це за 75 хвилин. Я точно знаю, що не зможу зробити все це за 75 хвилин. Тому я збираюся присвятити цьому весь день", – розповів він.

Вілл вирішив розбити повтори на частини, намагаючись заспокоїти себе та зробити мету менш складною, а також більш досяжною. Йому вдається виконати понад половину повторень до 4:30 ранку, виконавши 1125 відтискань.

Що стосується дієти, Вілл дотримується макробіологічного розщеплення 1200 грамів білка, 400 грамів вуглеводів і 177 грамів жиру. Усе це він споживає за 4 великі прийоми їжі потягом дня. Сніданок складається з величезного омлету з 1000-грамового яєчного білка з кавою та протеїнового коктейлю на 1600 калорій.



За цей день він зобов'язаний з'їсти чимало їжі / Фото з інстаграму Теннісона

"Насправді, це найбільша кількість калорій за день за 1 присяд", – каже він.

Другий прийом їжі – це 500 грамів обсмаженої курячої грудки та миска ягід, до якої він додав сир, протеїновий порошок і подрібнений протеїновий батончик.

Потім прийшов час зайнятися денним тренуванням Раша на руки. Воно охоплює:

згинання гантелей сидячи;

згинання рук зі скакалкою;

згинання рук зі штангою;

згинання рук у похилій площині;

згинання рук з біцепсами.

"Я вже відчуваю, що мене знудить. Я дуже втомився та думаю, що той факт, що я з'їв багато білка, який важко розщепити в організмі, робить мене ще втомленішим зараз", – пояснив свої відчуття він.

Щоб продовжувати наближатися до щоденної загальної кількості відтискань, Теннісон доповнює кожну вправу 25 повтореннями відтискань.

Третій прийом їжі складається з 280 грамів креветок з пастою з нуту та миски з буріто. Потім, незабаром після цього, прийшов час для четвертого й останнього прийому їжі. Це було ціле курча, приготовлене на грилі, порція яєчних білків, а також ще один величезний протеїновий коктейль. Після цього Теннісон зробив свою останню порцію відтискань, зробивши 2222 повторення о 19:31.

Узагальнюючи свій досвід, Теннісон вважає, що є "точка зменшення віддачі" у виконанні буквально тисячі повторень відтискань щодня. Хоча він визнає, що Раш робить це з причин, які важливі для нього. І це не про нарощення м'язової маси.

Дивися, як Вілл Теннісон пробував повторити день шеф-кухаря Андре Раша:

"3 години сну було найважчою частиною дня. Це безперечно вплинуло на мій настрій, мою здатність думати та фактично виконувати будь-яку роботу та бути продуктивним. І, особливо, коли я тренувався, у мене не було мотивації", – підбив підсумки випробування він.

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Звичайно ж, ми не рекомендували б повторити день Андре Раша. Це випробування, яке явно не під силу кожному. Але однозначно у нього можна навчитися ставити перед собою ціль та понад усе її досягати.