Простим смертним не під силу: блогери спробували виконати трюки Джекі Чана – відео
Бодибілдери Брендон і Хадсон Вайти регулярно намагаються відтворити кадри з відомих бойовиків. Цього разу вони взялися за фільми з Джекі Чаном. Гайда дивитися, чи впораються вони з новим викликом, який кинули собі.
Джерело:Men's Health
Для нового відео брати та їхній батько Дюк звернули увагу на легенду фільмів про бойові мистецтва Джекі Чана. Вони спробували виконати кілька вправ, які можна побачити у найбільш знакових фільмах актора.
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Водне Розп'яття
Цей трюк охоплює підвішування за ноги догори дригом, а також наповнення двох чашок водою з відра, що стоїть на землі. Після цього потрібно підняти корпус вгору, щоб перелити воду з чашок у відра нагорі. Брендону легко вдається цей раунд з 10 повтореннями. Це вражає, враховуючи, що він на 45 кілограмів важчий за Джекі Чана.
Батл зі скручування
Поставивши ноги разом, брати змагалися у скручуванні. Цей своєрідний батл став причиною виникнення сильних спазмів живота.
"Це величезна та надихаюча річ – зійтися віч-на-віч у вирішальній битві. Це змушує тебе працювати сильніше, ніж будь-коли", – підкреслює Брендон.
Ленд-серфінг
Думай про це, як про тягу саней. Виняток – замість "заліза" ти тягнеш людину, котра стоїть на кількох мішках. Таким чином, виконання цього руху – це як плавний контрольований рук, так і груба сила. Хадсон зізнався, що це було дійсно складно.
Дивися, як блогери виконували трюки Джекі Чана:
Гонка з ковшами
Кожен брат повинен підіймати по 2 відра, наповнені водою, підвішані до перекладини. Це потрібно робити якомога швидше, не проливаючи рідину. Хадсон виграє цей раунд, завершивши гонку за 1:39 у порівнянні з Брендоном, який фінішує з часом 1:45.
"Насправді, це було значно складніше, ніж я думав", – говорить Брендон.
Вибивали
Хадсон і Брендон завершують свою задачу грою, в якій їхній батько перевіряє блогерів на спритність та швидкість. Для цього він намагається закидати їх тенісними м'ячиками.
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Дюк каже, що Джекі пишався б хлопцями після цього шаленого випробування. А головне, на відміну від самого Чана, ніхто не ламав кісток.
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