Бодибілдери Брендон і Хадсон Вайти регулярно намагаються відтворити кадри з відомих бойовиків. Цього разу вони взялися за фільми з Джекі Чаном. Гайда дивитися, чи впораються вони з новим викликом, який кинули собі.

Для нового відео брати та їхній батько Дюк звернули увагу на легенду фільмів про бойові мистецтва Джекі Чана. Вони спробували виконати кілька вправ, які можна побачити у найбільш знакових фільмах актора.

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Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Водне Розп'яття

Цей трюк охоплює підвішування за ноги догори дригом, а також наповнення двох чашок водою з відра, що стоїть на землі. Після цього потрібно підняти корпус вгору, щоб перелити воду з чашок у відра нагорі. Брендону легко вдається цей раунд з 10 повтореннями. Це вражає, враховуючи, що він на 45 кілограмів важчий за Джекі Чана.

Батл зі скручування

Поставивши ноги разом, брати змагалися у скручуванні. Цей своєрідний батл став причиною виникнення сильних спазмів живота.

"Це величезна та надихаюча річ – зійтися віч-на-віч у вирішальній битві. Це змушує тебе працювати сильніше, ніж будь-коли", – підкреслює Брендон.

Ленд-серфінг

Думай про це, як про тягу саней. Виняток – замість "заліза" ти тягнеш людину, котра стоїть на кількох мішках. Таким чином, виконання цього руху – це як плавний контрольований рук, так і груба сила. Хадсон зізнався, що це було дійсно складно.

Дивися, як блогери виконували трюки Джекі Чана:

Гонка з ковшами

Кожен брат повинен підіймати по 2 відра, наповнені водою, підвішані до перекладини. Це потрібно робити якомога швидше, не проливаючи рідину. Хадсон виграє цей раунд, завершивши гонку за 1:39 у порівнянні з Брендоном, який фінішує з часом 1:45.

"Насправді, це було значно складніше, ніж я думав", – говорить Брендон.

Вибивали

Хадсон і Брендон завершують свою задачу грою, в якій їхній батько перевіряє блогерів на спритність та швидкість. Для цього він намагається закидати їх тенісними м'ячиками.

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Дюк каже, що Джекі пишався б хлопцями після цього шаленого випробування. А головне, на відміну від самого Чана, ніхто не ламав кісток.