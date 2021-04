Кожен прихильник бігу – трохи божевільним. Роббі Беленджер – не виняток. Він зробив, здавалося б, неможливе у 2019 році, коли пробіг 3175 миль Сполученими Штатами за 75 днів. Але нещодавно він пробіг 160 кілометрів Центральним парком за майже 18 годин.

Зовсім нещодавно ультрамарафон об'єднався з серією Ten Thousand and the Feats of Strength, плануючи своє наступне спортивне починання. Мовиться про встановлення нового світового рекорду у змаганні Central Park Loop Challenge. І Роббі Беленджеру це вдалося!

Варте уваги Блогер цілий рік виконував вправи героя аніме "Вампанчмен": зміни його тіла вразять кожного

Це відоме змагання серед бігунів на довгі дистанції. Його завдання полягає в тому, щоб пробігти якомога більше кіл 10-кілометровою трасою парку в його години роботи з 6:05 по 00:55. Попередній рекорд – 11 кіл по парку, 108 кілометрів, пройдено за 14 годин. Мета Беленджера полягала в тому, щоб перевершити цей показник. Він хотів пробігти 17 кіл, понад 160 кілометрів – за 18 годин і 50 хвилин, поки парк відчинений.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Для досягнення своїх досягнень Беленджер точно відстежував свій темп. Це необхідно, щоб не втомитися завчасно та не зупинитися на шляху до досягнення мети. Він регулярно тренувався, пробігаючи понад 16 кілометрів протягом 50 днів перед спробою впоратися з цим ультрамарафоном.

"Я точно нервувався, як і будь-яка інша людина, знаючи, що збираюся поставити себе у досить ризиковане становище у наступні 18 з половиною години", – наголосив він.

Він додав, що шалено переживає, адже боїться, що щось неодмінно станеться. На папері цей ультрамарафон здається реалістичним, але під час виконання щось може піти не так.

Дивися, як Беленджер пробіг 160 кілометрів Центральним парком:

У результаті Беленджер пробіг 16 кіл (160 кілометрів) за 18:07:44 та середнім темпом 10:59. Крім того, він побив попередній рекорд на понад 48 кілометрів, а ще побив свій попередній найкращий результат у бігу на 160 кілометрів.

"Розмови з людьми під час бігу дали мені багато палива. Через COVID-19 я був більш товариським за ці 18 з половиною годин, ніж за цілий рік", – додав він.

Беленджер додав, що причина, через яку він продовжує випробовувати своє тіло, полягає в тому, щоб нагадати собі: що, хоча життя часто сповнене труднощів, можна – і часто необхідно – подолати їх.

Звичайно ж, приклад Беленджера не означає, що потрібно завтра ж влаштувати собі ультрамарафон у сусідньому парку. Хоча, якщо поставити собі за мету пробігти його у Центральному парку, то ми тільки ЗА!

Тобі сподобається Від Ізраїлю до Великої Британії: 5 найжорсткіших фітнес-тестів спецназу