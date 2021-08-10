Річі розбиває свої відтискання на підходи по 5 повторень. Це дозволяє йому підтримувати солідний темп. Принаймні на початку. Але ми ж то знаємо, що дуже скоро втома дасть про себе знати.

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"25 на першій хвилині! Ми знаємо, що не збираємося утримувати такий темп", – визнає він на початку відео.

1000 відтискань поспіль

З часом, що і зрозуміло, у нього починає проявлятися шалена втома. Вона уже починає сіяти сумніви в тому, чи впорається наш герой з цим випробуванням.

"Я просто хочу досягнути 500 повторень. Тому я знаю, для чого повертаюся вниз", – наголошує він.

Зрештою, він досягає половини шляху за 29 хвилин і 40 секунд. Справжнє божевілля!

"Знаєте, насправді все не так уже й погано. П'ятірки – це добре, але між кожною повинна бути невелика перерва... Ви трохи ціпенієте, вам стає трохи нудно. Думаю, якби я зробив шістки або сімки, я б просто зазнав невдачі. Натомість п'ятірки дозволяють мені продовжувати", – продовжує коментувати виклик він.

Виконавши 888 повторень за першу годину, Річі починає наслідувати приклад Портера та скорочує кількість підходів відтискань, поки не буде виконувати лише по 2 або 3 повторення за раз.

"Трійки були усе ж кращим варіантом, ніж п'ятірки", – каже він, виконавши своє 1000-е повторення за 1 годину 9 хвилин проти 1 години і 6 хвилин у Портера.

Дивися, як блогер виконав 1000 відтискань за 69 хвилин:

"Це було весело! Убив годину. Я думав, що мої груди та трицепси дійсно вибухнуть, але я просто відчув, що моя сила просто пішла", – зізнався він.

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Ми ні в якому разі не закликаємо тебе повторити щось подібне. Ці виклики не принесуть жодної відчутної користі ані тобі, ані твоєму тілу. Ба більше: вони можуть навіть серйозно нашкодити. Тож достатньо один раз глянути, щоб не робити цього!