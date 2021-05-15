В аніме все здавалося простішим: бодибілдери кинули собі неможливий виклик – відео

Хлопці з каналу Buff Dudes обожнюють кидати собі цікаві та божевільні виклики. Нещодавно вони намагалися відтворити трюки Джекі Чана, а тепер пробують тренування, які виконують персонажі деяких з їх улюблених аніме. Спойлер: цей челендж їх буквально "порве".

Своїми результатами брати традиційно діляться на ютуб-каналі. Тож у нас буде можливість глянути, що ж так сильно "підірвало" хлопців у прагненні впоратися з завданнями героїв аніме.

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Вони починають з "жиму мотузки та дерева" – імпровізованої системи з обтяженнями, натхненної серією One Piece.

"Це таке безумство, як і безліч цих простих установок, зроблених своїми руками. Але воно дає приголомшливе тренування. Мої груди зараз дуже накачані", – наголошує Хадсон.

Далі йде один "удар Ванпанчмена". Популярний фітнес-виклик серед блогерів. Герой аніме Сайтама використовує строгий щоденний режим зі 100 відтискань, 100 присідань, 100 скручувань та бігу на 10 кілометрів. Усе це дозволяє йому справлятися з ворогами, які стають на шляху. Але чи зможуть хлопці з Buff Dudes зробити те ж саме?

Хоча вони майже справляються з відтисканнями та присіданнями, кожен з них не може виконати 100 повторень скручувань.

"Мій прес зводить судомами. Я просто не можу цього зробити", – зізнається Брендон.

Дивися відео, як хлопці виконували божевільний челендж:

І до того часу, коли доходить до бігової частини тренування, хлопці вже готові здатися. Хадсон сказав: "Я думаю, що Ванпанчмен переміг нас".

Нарешті хлопці з Buff Dudes намагаються виконати "найдовше присідання" з One Piece. Стоячи на двох копицях сіна, з вантажем, підвішеним до їх поясів. Вони повинні спробувати виконати якомога більше присідань з обтяженнями, не впавши вниз. З цим випробуванням, на щастя, хлопці впоралися.

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Після усіх вправ бодибілдери почуваються виснаженими. А також визнають, що їх цей челендж таки "порвав".