Актор, модель та підприємець Патрік Шварценеггер написав на своєму інстаграмі, що набрав 10 кілограмів. Також йому вдалося скоротити вміст жиру в організмі з 13% до 8%.

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"Я був у найкращій формі у моєму житті. І фізично, і морально", – наголосив він.

Ранкові тренування можуть бути корисними

Шварценеггер розповів, що він тренувався о 5 ранку протягом 50 днів. Це він робив, щоб задавати тон, мотивуючи свій розум і тіло. Також він намагався сформувати звичку, яка з часом мала б привести до прогресу.

Персональний тренер CrossFit Putney у Лондоні Сара Моллой сказала, що ранні тренування можуть добре працювати для зайнятих людей.

"Дивно, як швидко це стає рутиною, особливо, якщо ви зустрічаєтеся з однією і тією ж групою друзів у залі. Ви з нетерпінням чекаєте цієї години з ними. Тому рано вставати не набридне. І це допомагає зробити їх стійкими", – зауважила вона.

Моллой додала, що у багатьох людей більше енергії саме вранці. Тому їхні результати у спортзалі кращі, ніж вдень або ввечері.

Елліот Аптон, особистий тренер Ultimate Performance і керівник онлайн-коучингу LiveUP, сказав, що ранкові вправи можуть бути корисними, тому що вони перекачують кров по тілу та мозку, вивільняючи ендорфіни, знижуючи стрес і роблять людину продуктивнішою.

"Це створює позитивний зворотний зв'язок, який покращить усі аспекти твого здоров'я, відновлення, тренувань та харчування", – зауважив Аптон.

Ранкові тренування підходять не всім

Якщо ти хочеш змінити своє тіло або просто вести здоровіший спосіб життя, тренування о 5 ранку "не обов'язкові". У цьому переконаний Аптон.

"Тренування, коли ти можеш показати себе якнайкраще й отримати максимальну віддачу від тренувань, завжди буде найважливішим фактором", – додав він.

Усі люди індивідуальні, і краще тренуватися, коли ти почуваєшся відмінно, ніж намагатися змусити своє тіло тренуватися відповідно до чийогось розпорядку.

"Деякі люди – жайворонки, а деякі – сови. Тож усе залежить від твого біологічного годинника", – додала Моллой.

Тож вона рекомендує знайти для себе оптимальний час, коли ти почуваєшся максимально добре. Усе для того, щоб ти насолоджувався тренуваннями, а не робив їх через силу.

Для цього вона пропонує тренуватися у різний час дня протягом кількох тижнів, щоб відстежити свій рівень енергії. Це дозволить побачити, як ти почуваєшся після тренування й оцінити, чи сподобалося тобі тренуватися зранку або, наприклад, ввечері.

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Перебудова тіла – не лише про тренування

Експерти наголошують, що нарощування м'язової маси при одночасному спалювання жиру відома як "перебудова тіла". Це складне завдання, особливо якщо у тебе є досвід у тренуваннях.

За словами Аптона, силові тренування – це тільки одна частина головоломки. Ключовим моментом є правильне харчування. Ти повинен їсти правильну кількість, у тому числі багато білка.

Раніше Патрік Шварценеггер розповів, що його дієта зазвичай складається з:

5:00 – протеїновий батончик

– протеїновий батончик 7:30 – великий смузі

– великий смузі 10:30 – яйця з овочами та ковбасою

– яйця з овочами та ковбасою Обід – заздалегідь упаковані страви, наприклад, 4 шматки лосося

– заздалегідь упаковані страви, наприклад, 4 шматки лосося 16:00 – смузі з арахісовим маслом і желе

– смузі з арахісовим маслом і желе 17:30 – в'ялена яловичина

– в'ялена яловичина 19:00 – м'ясо, овочі та трохи вуглеводів

– м'ясо, овочі та трохи вуглеводів Перед сном – морозиво.

Він додав, що раніше тренувався під час голодування. Але тепер завжди їсть перед тренуванням, щоб покращити продуктивність та наростити м'язи.

Тож тобі зовсім необов'язково прокидатися з самого ранку, щоб вибиратися до спортзалу. Знайди свій оптимальний графік, а також потурбуйся про збалансоване харчування та здоровий відпочинок. І тобі однозначно вдасться досягнути бажаних результатів!

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