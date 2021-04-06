Популярне фітнес-завдання на ютубі – відтворення суворого режиму тренувань героя Сайтама з анімаційного серіалу "Ванпанчмен". Він щодня виконує одні й ті ж вправи до такої міри, що перевершив усі свої фізичні обмеження. Подивимося, як цей 100-денний виклик вплине на нашого нового героя.

Блогер Озкар вирішив спробувати виснажливе тренування Сайтама. Для його виконання потрібно: 100 відтискань, 100 скручувань, 100 присідань, біг на 10 кілометрів.

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Озкар повільно та легко переходить до задачі, починаючи з бігу на 5 кілометрів і 50 повторень кожної вправи у перший день. Це він робить, щоб дозволити своєму тілу пристосуватися, а потім збільшує кількість протягом наступних тижнів. Він також додає вправи на рухливість на початку кожного тренування, щоб уникнути травм, дотримується дієти з високим вмістом білка та низьким вмістом вуглеводів.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

З часом Озкар може пристосуватися до збільшення кількості повторень. Також покращується його витривалість під час бігу. Якщо у перший день Озкар важив 87 кілограмів і мав 26,3% жиру. То 100 днів по тому він схуд на 14 кілограмів, а його жирові відкладення впали до 18,4%. Трансформацію його тіла можна побачити на ролику, адже він щодня робив фотографії після виконання вправ.

"Чесно кажучи, дивно, чого можна досягнути таким простим тренуванням у поєднанні з правильною дієтою. Цей виклик дійсно надихнув мене, тому що це відмінний спосіб мотивувати себе, якщо ти щодня знімаєш відео. Я дуже рекомендую це усім", – підкреслив блогер.

Дивися, як Озкар протягом 100 днів виконував вправи героя аніме:

Ти теж можеш поставити перед собою такий виклик. Необов'язково відразу ж виконувати по 100 повторень та бігти 10 кілометрів. Можеш почати з меншої кількості, плавно нарощуючи її. А ще ти можеш прислухатися до Озкара, знімаючи свій прогрес на відео. Можливо, наступного разу ми розповімо саме про тебе.

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