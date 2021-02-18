Бодибілдери виконали тренування Бена Аффлека з фільму "Бетмен проти Супермена": круте відео

Брендон і Хадсон Вайт, також відомі як Buff Dudes, звернули увагу на жанр супергероїв. Вони вирішили відтворити напружену послідовність тренувань, виконану Беном Аффлеком у фільмі 2016 року "Бетмен проти Супермена". Дивися на Men 24, чим закінчився божевільний виклик для бодибілдерів.

Перший етап тренування містив якомога більше ударів 9-кілограмовою кувалдою по шині трактора до відмови. Здавалося б, що тут такого. Але на цьому ж челендж для хлопців не закінчився.

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"У цьому багато сил серцево-судинної системи. Мої м'язи насправді не втомлюються, але, чорт забирай, я сильно задихався", – каже Хадсон.

Ми наголошуємо на тому, що

вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Після неї ідуть підтягування. Спочатку їх потрібно виконувати лише з власною вагою, а потім переходити до версії з обтяженням вагою у 34 кілограми. Але коли справа доходить до виконання повторення з 68 кілограмами, прив'язаними до їхньої талії, лише Брендон може наблизитися до того, щоб впоратися з цим випробуванням.

"68 кілограмів – це вам не жарти", – додає він.

Потім іде пара вправ з обтяженням, які змушують працювати все тіло та спалювати жир. Зокрема, штовхання санчат, навантажених 165 кілограмами ваги. Ланцюг не рахується. Також хлопцям потрібно було тягнути шини.

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"Це дуже просто, але від цього до біса добре", – зауважує Хадсон.

Потім вони переходять до жиму 45-кілограмових гантелей до відмови. Хадсон робить 35 повторень, а Брендон – 40.

Дивися відео, як бодибілдери виконували вправи Бетмена:

"Це відмінна програма, мені подобається, як вона розроблена", – говорить Хадсон перш ніж визнати, що і він, і Брендон занадто розбиті. Особливо для того, щоб виконати останню вправу – героїчне присідання з вагою 346 кілограмів.

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