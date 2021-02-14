Троє хлопців робили по 200 відтискань протягом 30 днів: дивися, чим завершився їхній челендж
Блогер Стен Брауні не зупиняється, влаштовуючи собі нові божевільні челенджі. Цього разу хлопець вирішив долучити до цієї затії ще й свого брата Йорга та його друга Ар'єна. Вони повинні були виконувати по 200 відтискань щодня протягом місяця. Men 24 розповідає, чим все закінчилося.
Джерело:ютуб-канал Стена Брауні
Стен Брауні пояснює, що перш за все, хоче, щоб кожен покращив свою техніку та витривалість у цій вправі. І, звичайно ж, набрався сили. Він додає, що у процесі їхні статури можуть стати міцнішими. Але ці зміни, швидше за все, будуть незначними після такого короткого проміжку часу.
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Кожен учасник челенджу представляє свій рівень здібностей: Стен – новачок, Йорг – середній, а Ар'єн – просунутіший. На початку місяця Брауні перевіряє, скільки послідовних повторень відтискань вони можуть зробити, щоб сформувати базовий рівень. Стен виконує 36 повторень, Йорг – 50, а Ар'єн – цілих 80!
Чого Брауні не говорить відразу, так це того, що у кінці 30-денного випробування кожне додаткове якісне повторення, яке вони зможуть виконати за один раз, коштуватиме 10 доларів!
Якби я сказав їм заздалегідь, вони, ймовірно, трохи розслабилися,
– зазначив блогер.
Стен, Йорг і Ар'єн записують свій прогрес протягом місяця. Вони щодня роблять фотографії своєї статури, щоб відстежувати будь-які видимі зміни, а також розраховують час, коли вони роблять свої 200 повторень.
Дивися, як проходив челендж 200 відтискань протягом 30 днів:
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На 30-й день Стен набрав близько фунта м'язів і помітно виріс у грудях. Йорг дійсно схуд під час випробування, а також показує певні успіхи у грудях. А от Ар'єн, який не очікував великих змін, адже вважався достатньо просунутим у цій вправі, втратив частину жиру, а також може похизуватися нарощенням обсягу грудей на 2 сантиметри.
Можливо, найголовніше, що максимальна кількість відтискань Ар'єна зросла з 80 до 114 повторень. А це означає, що Брауні тепер винен йому 340 доларів США!
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