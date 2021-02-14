Блогер Стен Брауні не зупиняється, влаштовуючи собі нові божевільні челенджі. Цього разу хлопець вирішив долучити до цієї затії ще й свого брата Йорга та його друга Ар'єна. Вони повинні були виконувати по 200 відтискань щодня протягом місяця. Men 24 розповідає, чим все закінчилося.

Стен Брауні пояснює, що перш за все, хоче, щоб кожен покращив свою техніку та витривалість у цій вправі. І, звичайно ж, набрався сили. Він додає, що у процесі їхні статури можуть стати міцнішими. Але ці зміни, швидше за все, будуть незначними після такого короткого проміжку часу.

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Кожен учасник челенджу представляє свій рівень здібностей: Стен – новачок, Йорг – середній, а Ар'єн – просунутіший. На початку місяця Брауні перевіряє, скільки послідовних повторень відтискань вони можуть зробити, щоб сформувати базовий рівень. Стен виконує 36 повторень, Йорг – 50, а Ар'єн – цілих 80!

Чого Брауні не говорить відразу, так це того, що у кінці 30-денного випробування кожне додаткове якісне повторення, яке вони зможуть виконати за один раз, коштуватиме 10 доларів!

Якби я сказав їм заздалегідь, вони, ймовірно, трохи розслабилися,

– зазначив блогер.

Стен, Йорг і Ар'єн записують свій прогрес протягом місяця. Вони щодня роблять фотографії своєї статури, щоб відстежувати будь-які видимі зміни, а також розраховують час, коли вони роблять свої 200 повторень.

Дивися, як проходив челендж 200 відтискань протягом 30 днів:

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На 30-й день Стен набрав близько фунта м'язів і помітно виріс у грудях. Йорг дійсно схуд під час випробування, а також показує певні успіхи у грудях. А от Ар'єн, який не очікував великих змін, адже вважався достатньо просунутим у цій вправі, втратив частину жиру, а також може похизуватися нарощенням обсягу грудей на 2 сантиметри.

Можливо, найголовніше, що максимальна кількість відтискань Ар'єна зросла з 80 до 114 повторень. А це означає, що Брауні тепер винен йому 340 доларів США!

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