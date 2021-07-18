Бодибілдери влаштували собі вибухове тренування у стилі бойовика "Очі Змії": відео
Джерело:Men's Health
Ютуб-дует Buff Dudes, також відомий як брати Хадсон і Брендон Вайт, повернувся з ще одним відеороликом. Цього разу хлопці імітують тренування у стилі бойовика "Очі Змії: Початок Джі.Ай.Джо". Сама ж картина вийде на великі екрани в Україні 22 липня.
Хлопці спробують імітувати вправи, які міг би виконувати головний герой стрічки – ніндзя "Очі Змії". Нумо дивитися, що для цього робитиме дует Buff Dudes.
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Вправи справжнього ніндзі
Махи гирі зі стрічкою
- 3 підходи по 15 повторень
"Ніндзі потрібно багато сили у сідницях і ногах. Вони швидко бігають, високо стрибають та багато б'ють ногами. У першу чергу ми працюємо над розгинанням наших стегон / сідниць, дійсно посилюючи наші сідничні та підколінні сухожилля. А з додатковим опором бандажа це трохи ускладнює завдання", – каже Хадсон.
Жим штанги однією рукою
- 3 підходи по 15 повторень
Стійка у шаховому порядку опрацьовує ядро та дуже вибухонебезпечна для плечей.
"Це для сцени, коли урядового агента ось-ось вб'ють, і якраз тоді, коли ви думаєте, що меч ось-ось спіймає його... Очі Змії приходить зі своїм", – додає Хадсон.
Кидання медбола
- 3 підходи по 15 повторень
"Це створює велику силу у твоїх стегнах, не лише підвищуючи витривалість, міць, силу, але й покращуючи твою серцево-судинну систему, тому що це постійний рух, що вимагає багато енергії", – каже Брендон.
Він зазначає, що цей хід призначений для кінця фільму, коли Очі Змії закривавлені та розбиті, але він убиває свого ворога.
Дивися, як дует Buff Dudes виконує тренування у стилі бойовика "Очі Змії":
"Ця вправа з виведення своєї бісової агресії", – підкреслює Хадсон.
Повертання штанги на 180 градусів
- 3 підходи по 15 повторень
Крім преса, цей рух залучає сідниці та плечі, повертаючи тулуб уперед і назад у широкій стійці.
Жим на похилій лаві
- 3 підходи по 15 повторень в кожну сторону
У цій вправі основна увага приділяється грудям, а також передньому дельтоподібному м'язі плеча.
"Це також дуже важливо для кора. Коли ти штовхаєш, твій черевний прес повинен скорочуватися, щоб тримати тулуб рівно щодо лави", – каже Брендон.
Хадсон каже, що ця вправа допоможе мати ідеальний вигляд у костюмі Очей Змії. Тож хлопці переконані, що вона принесе бажаний результат.
Кидки зірки ніндзя
- 3 підходи по 15 повторень в кожну сторону
"Цей прийом працює на трицепс, щоб кинути зірку ніндзя. Це повільне повторення 90-х", – додає Хадсон.
Ти теж можеш взяти на озброєння ці вправи. Вони не лише дозволять прокачати твоє тіло, а й перетворити себе на справжнього ніндзю!
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