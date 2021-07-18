Бодибилдеры устроили себе взрывную тренировку в стиле боевика "Глаза Змеи": видео

Ютьюб-дуэт Buff Dudes, также известный как братья Хадсон и Брэндон Уайт, вернулся с еще одним видеороликом. На этот раз ребята имитируют тренировку в стиле боевика "Глаза Змеи: Начало Джи.Ай.Джо". Сама же картина выйдет на большие экраны в Украине 22 июля.

Ребята попытаются имитировать упражнения, которые мог бы выполнять главный герой ленты – ниндзя "Глаза Змеи". Давайте смотреть, что для этого будет делать дуэт Buff Dudes.

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Упражнения настоящего ниндзя

Махи гири с лентой

3 подхода по 15 повторений

Осторожно,

"Ниндзям нужно много сил в ягодицах и ногах. Они быстро бегают, высоко прыгают и много бьют ногами. В первую очередь мы работаем над разгибанием наших бедер / ягодиц, действительно усиливая наши ягодичные и подколенные сухожилия. А с дополнительным сопротивлением бандажа это немного усложняет задачу", – говорит Хадсон.

Жим штанги одной рукой

3 подхода по 15 повторений

Стойка в шахматном порядке обрабатывает ядро ​​и очень взрывоопасная для плеч.

"Это для сцены, когда правительственного агента вот-вот убьет, и как раз тогда, когда вы думаете, что меч вот-вот поймает его... Глаза Змеи приходит со своим", – добавляет Хадсон.

Бросание медбола

3 подхода по 15 повторений

"Это создает большую силу в твоих бедрах, не только повышая выносливость, мощь, силу, но и улучшая твою сердечно-сосудистую систему, потому что это постоянное движение, что требует много энергии", – говорит Брэндон.

Он отмечает, что этот ход предназначен для конца фильма, когда Глаза Змеи окровавленные и разбиты, но он убивает своего врага.

Смотри, как дуэт Buff Dudes выполняет тренировку в стиле боевика "Глаза Змеи":

"Это упражнение по выводу своей чертовой агрессии", – подчеркивает Хадсон.

Поворот штанги на 180 градусов

3 подхода по 15 повторений

Кроме пресса, это движение привлекает ягодицы и плечи, поворачивая туловище вперед и назад в широкой стойке.

Жим на наклонной скамье

3 подхода по 15 повторений в каждую сторону

В этом упражнении основное внимание уделяется груди, а также передней дельтовидной мышцы плеча.

"Это также очень важно для кора. Когда ты толкаешь, твой брюшной пресс должен сокращаться, чтобы держать туловище ровно относительно лаве", – говорит Брэндон.

Хадсон говорит, что это упражнение поможет иметь идеальный вид в костюме глаз Змеи. Поэтому ребята убеждены, что она принесет желаемый результат.

Броски звезды ниндзя

3 подхода по 15 повторений в каждую сторону

"Этот прием работает на трицепс, чтобы бросить звезду ниндзя. Это медленное повторение 90-х", – добавляет Хадсон.

Ты тоже можешь взять на вооружение эти упражнения. Они не только позволят прокачать твоё тело, но и превратить себя в настоящего ниндзя!

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