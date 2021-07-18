Бодибилдеры устроили себе взрывную тренировку в стиле боевика "Глаза Змеи": видео
Источник:Men's Health
Ютьюб-дуэт Buff Dudes, также известный как братья Хадсон и Брэндон Уайт, вернулся с еще одним видеороликом. На этот раз ребята имитируют тренировку в стиле боевика "Глаза Змеи: Начало Джи.Ай.Джо". Сама же картина выйдет на большие экраны в Украине 22 июля.
Ребята попытаются имитировать упражнения, которые мог бы выполнять главный герой ленты – ниндзя "Глаза Змеи". Давайте смотреть, что для этого будет делать дуэт Buff Dudes.
Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в миреОсторожно, пояснения к определенным упражнениям могут содержать спойлеры к фильму!
Упражнения настоящего ниндзя
Махи гири с лентой
- 3 подхода по 15 повторений
"Ниндзям нужно много сил в ягодицах и ногах. Они быстро бегают, высоко прыгают и много бьют ногами. В первую очередь мы работаем над разгибанием наших бедер / ягодиц, действительно усиливая наши ягодичные и подколенные сухожилия. А с дополнительным сопротивлением бандажа это немного усложняет задачу", – говорит Хадсон.
Жим штанги одной рукой
- 3 подхода по 15 повторений
Стойка в шахматном порядке обрабатывает ядро и очень взрывоопасная для плеч.
"Это для сцены, когда правительственного агента вот-вот убьет, и как раз тогда, когда вы думаете, что меч вот-вот поймает его... Глаза Змеи приходит со своим", – добавляет Хадсон.
Бросание медбола
- 3 подхода по 15 повторений
"Это создает большую силу в твоих бедрах, не только повышая выносливость, мощь, силу, но и улучшая твою сердечно-сосудистую систему, потому что это постоянное движение, что требует много энергии", – говорит Брэндон.
Он отмечает, что этот ход предназначен для конца фильма, когда Глаза Змеи окровавленные и разбиты, но он убивает своего врага.
Смотри, как дуэт Buff Dudes выполняет тренировку в стиле боевика "Глаза Змеи":
"Это упражнение по выводу своей чертовой агрессии", – подчеркивает Хадсон.
Поворот штанги на 180 градусов
- 3 подхода по 15 повторений
Кроме пресса, это движение привлекает ягодицы и плечи, поворачивая туловище вперед и назад в широкой стойке.
Жим на наклонной скамье
- 3 подхода по 15 повторений в каждую сторону
В этом упражнении основное внимание уделяется груди, а также передней дельтовидной мышцы плеча.
"Это также очень важно для кора. Когда ты толкаешь, твой брюшной пресс должен сокращаться, чтобы держать туловище ровно относительно лаве", – говорит Брэндон.
Хадсон говорит, что это упражнение поможет иметь идеальный вид в костюме глаз Змеи. Поэтому ребята убеждены, что она принесет желаемый результат.
Броски звезды ниндзя
- 3 подхода по 15 повторений в каждую сторону
"Этот прием работает на трицепс, чтобы бросить звезду ниндзя. Это медленное повторение 90-х", – добавляет Хадсон.
Ты тоже можешь взять на вооружение эти упражнения. Они не только позволят прокачать твоё тело, но и превратить себя в настоящего ниндзя!
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