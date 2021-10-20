Боксери кращі за плавки: лікарка зруйнувала популярний міф про чоловічу білизну

Протягом багатьох років шириться ідея: носіння плавок може знизити кількість сперматозоїдів. Звідси й можливі проблеми з фертильністю чоловіків. Тож не дивно, що останнім часом максимально популярними стали боксери або й узагалі сімейні труси. Але чи дійсно плавки приносять лише шкоду?

Урологиня та тазовий хірург Рена Малік, доктор медичних наук, вирішила пройтися по цьому питанню. Вона спробувала зруйнувати поширений міф, пов'язаний з вищою температурою мошонки та зниженою якістю твоєї сперми.

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Чи впливають плавки на твою фертильність

"Якщо задуматися, боксери залишають трохи більше місця для дихання, натомість плавки тісніші та тепліші. Тому завжди була думка, що, можливо, вам слід уникати плавок, якщо хочете стати батьком", – говорить вона.

Однак, вивчаючи дані з цього приводу, Малік наводить висновок з дослідження 90-х років, в якому брали участь 97 чоловіків. Тоді ученим не вдалося виявити реальну різницю між якістю сперми у чоловіків, які носили боксери та тими, хто віддавав перевагу плавкам. Більш недавнє дослідження, додає вона, виявило нульовий вплив вибору спідньої білизни на здатність зачати дитину.

Що стосується здоров'я та якості твоїх маленьких плавців, насправді немає значення, якому типу білизни ти віддаєш перевагу. Однак Малік вказує на те, що плавки можуть у деяких випадках привести до інших проблем зі здоров'ям або гігієною, наприклад, свербіння.

Рена Малік переконана, що різниці між плавками та боксерами майже немає:

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Що ж стосується чоловіків, які взагалі відмовляються від спідньої білизни, у Малік є дуже проста та важлива медична порада: будь особливо обережним, застібаючи ширінку.