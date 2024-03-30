Борода і вуса повинні бути охайними та у належний спосіб доглянутими. Довжину волосся регламентують від 2,5 до 25,5 міліметра, та щоб воно не було нетипового кольору. І дотримання цього всього будуть регулярно перевіряти.

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У Британії усім військовим дозволили носити бороди

Політика армії Великої Британії щодо волосся на обличчі була досить консервативною. Акуратні вуса дозволяли раніше, а от бороду понад сотню років не можна було мати. Та відтепер солдатам і офіцерам можна відрощувати і вуса, і бороди під час служби в армії.

Нова директива стала результатом багаторічних дискусій, та рішення ухвалене й набуває чинності негайно. Усі необхідні деталі узгоджували кілька минулих місяців, враховуючи, зокрема, й міркування самих військовослужбовців.

Отже, можна відрощувати охайні та доглянуті вуса та бороди. Але залишаються "особливі випадки", коли офіцерам і солдатам можуть "наказати голитися, якщо цього вимагатимуть обставини".

Керівництво армії сподівається, що оновлена політика допоможе залучити більше рекрутів серед покоління молодих чоловіків, які наразі вирішують тримати волосся на обличчі в більшій кількості, ніж в останні десятиліття.

Солдатам британської армії дозволять носити бороди / Фото BBC

До слова, в британській армії й раніше військовим певних конфесій, як-от сикхи та мусульмани, дозволяли відрощувати бороди. Але тільки якщо це не ставило під загрозу їхню оперативну ефективність, здоров'я або безпеку.

Зверни увагу: Міністерство оборони України наказом дозволило всім категоріям військовослужбовців носити бороди та вуса 20 листопада 2017 року.