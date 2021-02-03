Реперка Cardi B прикрила розкішний бюст наліпками: гаряче відео 18+

28-річна реперка Cardi B знає, що епатувати потрібно на повну. Тож вона уникає напівтонів, розбурхуючи користувачів мережі своїми відвертими образами. Цього разу співачка виклала в інстаграмі відео, на якому позує у крихітних трусиках, а її пишний бюст прикривають наліпки. Насолоджуйся порцією відвертої краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Cardi B

Гаряча Cardi B вирішила, що відсутність одягу – найкращий дрес-код. Тож вона розбурхала користувачів мережі спокусливим відео, на якому реперка позує у крихітних трусиках, а замість бюстгальтера на її грудях наліпки. Тож можна сповна насолодитися спокусливими формами скандальної співачки!

Тобі сподобається Фітнес-модель розбурхала мережу оголеним пишним бюстом: гаряче фото 18+

"Весь цей одяг – стікери. Побачимось у п'ятницю. Ти готовий?", – написала Cardi B під постом.

Звичайно ж, підписники реперки готові. Ба більше: вони вже не можуть дочекатися п'ятниці. Ми, до слова, теж. А поки залишаємо тобі трохи коментарів, які написали під публікацією Cardi B її палкі прихильники:

"Хочу це тіло";

"Ти – богиня";

"Господи, який красивий гардероб";

"Королева хіп-хопу";

"Гаряча Cardi B";

"Літній лук?".



Cardi B покаже у п'ятницю щось неймовірне / Фото з інстаграму Cardi B

Насолоджуйся Тіна Кароль показала розкішне тіло у спокусливій спідній білизні: гаряче відео

Cardi B виглядає приголомшливо. Тож не дивно, що прихильники вражені її новим несподіваним образом. Ми ж закликаємо підписатися на реперку, адже попереду на нас очікує щось однозначно надзвичайно спекотне!