Тіна Кароль показала розкішне тіло у спокусливій спідній білизні: гаряче відео
36-річна Тіна Кароль останнім часом не надто активна в інстаграмі, тож кожен її пост – справжнє свято для підписників. Особливо, якщо поп-діва викладає такі відео. Цього разу співачка опублікувала ролик з бекстейджу, на якому вона позує у спокусливому бра та спідниці з екстремальним вирізом. Насолоджуйся порцією краси!
Джерело: інстаграм Тіни Кароль
Розкішна Тіна Кароль продовжує експериментувати зі своїм іміджем. Цього разу вона приміряла сміливе бра та спідницю з екстремальним вирізом від українського бренду O L A T Á M E. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео з бекстейджу знімання. Тобі однозначно сподобається цей ролик!
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Сміливий образ Тіни Кароль надзвичайно припав до душі її підписникам. Вони не лише залишили безліч лайків під постом, а й буквально засипали поп-діву компліментами:
- "Ох, як вогненно красиво";
- "Вау, королева";
- "Як це круто. Вау!";
- "Просто шикарно! Тіночко, ти супер";
- "Дуже незвично та дуже сексуально";
- "Що ж ви робите з нами?";
- "Красиво та стильно".
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Тіна Кароль викликала справжній фурор у мережі. Нам же залишається дочекатися результатів зйомок. Підозрюємо, що буде ще спекотніше. Тож гайда підписуватися на співачку, щоб не пропустити найцікавіше!
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