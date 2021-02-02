Фітнес-модель розбурхала мережу оголеним пишним бюстом: гаряче фото 18+
Люсія Яворчекова – сексуальна фітнес-модель, яка страшенно обожнює оголятися перед камерою. Цього тижня красуня виклала в інстаграмі фото, на якому позує у прозорій блузі, яка ледве прикриває її розкішний бюст. Світлина неабияк розбурхала користувачів мережі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Джерело: інстаграм Люсії Яворчекової
Фітнес-модель Люсія Яворчекова знає, що фотографії з оголеним тілом набирають значно більше лайків. Тож на сторінці в інстаграмі частіше можна побачити 30-річну красуню без одягу. Цього тижня вона вирішила не міняти правила гри, публікуючи фото, на якому хизується розкішним бюстом!
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Красуня зробила фото у спальні. Натякаючи, що вона щойно прокинулася та вся така незібрана. Але ми ж то прекрасно знаємо, скільки зусиль докладено для того, щоб зробити такий "випадковий" сексуальний кадр. Тож це теж заслуговує на захват.
Люсія Яворчекова оголила пишний бюст у мережі / Фото з інстаграму Люсії Яворчекової
Прихильники 30-річної фітнес-моделі у захваті від нового поста красуні. Тому ми не здивовані, що вони залишили під ним безліч лайків, а також коментарів:
- "Мрію про тебе";
- "Красива принцеса";
- "Ідеальний вид. Ідеальна фігура. Ідеальна жінка";
- "Завжди чудова";
- "Красива, приваблива та мила";
- "Значно більше, ніж просто сексуальна... мрія";
- "Приголомшлива краса".
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А ми не стомлюємося нагадувати, що на Люсію Яворчекову однозначно варто підписатися. На її сторінці завжди дуже спекотно. Головне – щоб тебе не "спалила" кохана, коли гортатимеш стрічку фітнес-моделі!
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