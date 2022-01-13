Погодься, часто саме заради цих миттєвостей люди дивляться спорт і вболівають у ньому. Про кілька таких – розповідаємо на Men 24.

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Еміль Затопек

У 1952 році на Олімпіаді в Гельсінкі представник Чехословаччини Еміль Затопек встановив абсолютно унікальне досягнення. Усього за 8 днів він виграв змагання з бігу на 5 кілометрів, 10 кілометрів і навіть марафон!

Навантаження спортсмен пережив просто нелюдські .

. Досі ніхто не спромігся такого повторити, і навряд чи навіть наважиться спробувати.

Цікавий факт: до Олімпіади-1952 Затопек взагалі ніколи не бігав марафони. Навіщо ж пішов на такий ризик? Бо дружина попросила. Вона, до слова, якраз тоді змагалася поруч із чоловіком – та взяла золото у метанні списа.



Абебе Бікіла став олімпійським чемпіоном крізь біль / Фото Liyusport

Абебе Бікіла

Абебе Бікіла на Олімпіаді в Римі у 1960 році дуже хотів виграти марафон. Та от біда – за кілька годин до старту вже стало відомо, що постачальник екіпіровки не доставив для Бікіли кросівок. Усі наявні пари виявилися просто замалими.

Що робити? Хтось би вирішив не бігти, але – не Абебе Бікіла.

Хтось би вирішив не бігти, але – не Абебе Бікіла. Він мужньо вийшов на дистанцію босоніж, біг усю дистанцію (а це, нагадаємо, 42 кілометри і 195 метрів) голими ногами по розпеченому асфальту, і – у підсумку обігнав усіх.

Чемпіон та переможець, з якого боку не глянь.