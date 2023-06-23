Червоні прапорці у стосунках, які ні в якому разі не можна ігнорувати

Експерти кажуть, що у стосунках є певні тривожні сигнали. Вони можуть підказати тобі, що час тікати, що ваша ситуація токсична і що стосунки приносять більше шкоди, ніж користі.

Ці знаки відомі як "червоні прапорці", і це погана поведінка або ставлення. Вони можуть вплинути на багато речей, наприклад, на твою безпеку, самооцінку і добробут.

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9 тривожних ознак у стосунках

Річ у тім, що ці "червоні прапорці" не проявляються одночасно і не у всіх стосунках. І іноді тобі може здатися, що це неважливі речі або ситуації, з якими тобі доведеться змиритися, якщо ти хочеш мати стосунки. Але ігнорування їх може створити напружену атмосферу, сповнену тривоги та стресу. А це те, з чим ніхто не повинен жити.

1. Ревнощі

Ревнощі – це завжди погано, це ознака невпевненості та контролюючої поведінки. Не варто сприймати ревнощі як ознаку того, що інша людина дуже зацікавлена у тобі, а як ознаку того, що, можливо, немає довіри, що потреби іншої людини завжди будуть випереджати твої, або ж явного браку емоційного інтелекту.



Ревнощі можуть негативно впливати на стосунки / Фото Wayhomestudio

2. Відсутність спілкування

Стосунки не можуть зміцнюватися або рухатися вперед, якщо відсутня комунікація. Важливо, щоб був простір для вільного самовираження, для того, щоб говорити про свої проблеми, емоції та почуття, турботи, хороше і погане. Інакше ви не зможете пізнати один одного і багато проблем може виникнути через помилки у спілкуванні.

3. Не святкує твої досягнення, не підтримує тебе

Хороший партнер завжди підтримує і святкує успіхи один одного, а також не відчуває загрози або невпевненості, коли не він або вона досягли мети або завдання. Партнер, який не надає значення перемогам іншого, навіть якщо вони незначні, може бути людиною, яка більше зацікавлена у власних справах і яка може стати самозакоханою.

4. Уникає суперечок або завжди бореться

Боротьба і суперечки, в правильному розумінні і без перебільшення, корисні для стосунків. Вони можуть їх зміцнити, оскільки допомагають прояснити моменти, знайти компроміси та зрозуміти, чого хочуть або потребують інші. Втеча від конфліктів лише заважає їх вирішенню і призводить до їх накопичення з часом.

Але ми також не повинні впадати в крайнощі боротьби 24/7. Це виснажує, викликає стрес і може спричинити багато занепокоєння.



Ви не можете постійно перебувати у конфлікті / Фото stefamerpik

5. Неконструктивна критика

Метою "критики" має бути допомогти тобі вдосконалюватися і рости, а не розчавити тебе, породити ще більшу невпевненість або зробити недійсним те, що ти робиш, висловлюєте або відчуваєте. Той, хто постійно хоче розчавити тебе, завдати шкоди твоїй самооцінці або зруйнувати твою впевненість, не гідний бути в стосунках.

6. Потреба все контролювати

Контролери хочуть, щоб все йшло по-їхньому. Тому вони можуть намагатися домінувати в кожній взаємодії або ситуації, намагаючись змусити своїх партнерів думати або діяти так, як вони хочуть, не зважаючи на твою думку, симпатії та антипатії.

Бажання контролювати деякі речі, наприклад, марку гелю для душу, яким ти користуєшся, – це нормально. Але коли вони доходять до крайнощів, бажаючи контролювати одяг, переконання, рішення і все, що робиш ти, то це вже тривожний сигнал.

7. Брехня і приводи

Так, є маленька брехня, яка може допомогти уникнути проблем або ображених почуттів. Але постійно брехати – це недобре. Це може розглядатися як відсутність довіри і як різновид газового освітлення, коли ти намагаєшся грати з розумом іншої людини, щоб змусити її повірити, що те, що вона відчуває або вважає, ніколи не було правильним.

8. Відсутність незалежності

Той, хто не має жодних інтересів, занять чи друзів поза парою, може бути проблемою. Важливо мати незалежність і автономію, а також інші стосунки, щоб ви могли працювати над собою і мати простір для пізнання себе і того, що вам подобається, не пов'язуючи це з вашим партнером.



Ти не відчуваєш незалежності у стосунках / Фото Drazen Zigic

9. Як ви ладнаєте зі своїми колишніми партнерами?

Не завжди добре мати дружбу з колишнім партнером, але це також не дуже хороший знак, якщо хтось постійно лає або критикує своїх попередніх партнерів. Це може свідчити про те, що людина не бере на себе відповідальність за свої вчинки та звинувачує інших у всіх своїх проблемах. А також це явний показник відсутності поваги до інших.

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Ці "червоні прапорці" повинні змусити тебе задуматися над тим, чи все гаразд з твоїми стосунками. Якщо це одиничні випадки, то панікувати, швидше за все, не варто. В інакшому – варто міркувати над тим, чи не завершити вашу спільну історію до того, поки ти не почуваєшся витиснутим лимоном.