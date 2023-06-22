Це серйозна зрада іншої людини і, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Sage Journals, це також травматичний досвід. Невірність може статися з багатьох різних причин (і не тільки через секс). Але всі вони однаково руйнівні. Тому існує велика ймовірність того, що в разі виявлення вона може призвести до розриву стосунків або розлучення.

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Але психологія також говорить нам, що існують способи врятувати стосунки після зради. Це нелегко і не швидко, але, доклавши певних зусиль і використовуючи правильні інструменти, можна відновити довіру, близькість і зв'язки, які були розірвані.

За даними клініки Майо, стосунки можна відновити після зради (яка навіть вважається заразною). Але для цього всі учасники мають бути готовими до зцілення, додаючи, що "в деяких випадках вони можуть навіть стати міцнішими, з глибшим рівнем близькості".

Жодних поспішних рішень

У клініці Майо закликають не ухвалювати швидких, поспішних рішень, оскільки це час сильного емоційного болю, а зробити крок назад і почекати деякий час, перш ніж вирішити, як діяти далі.

У клініці кажуть, що дуже важливо витратити цей час на те, щоб трохи зцілитися і спробувати зрозуміти, з чого почалася зрада, щоб визначити, чи можна це виправити.



Не варто ухвалювати поспішні рішення / Фото Drazen Zigic

Взяти на себе відповідальність

У клініці також кажуть, що дуже важливим кроком для того, щоб рухатися вперед і відновлюватися, є визнання своїх дій і своєї провини. Це стосується людини, яка пішла на зраду. Під час цього слід не намагатися виправдати ухвалені тобою рішення, змушуючи іншу людину відчувати себе винною або відповідальною якимось чином.

Як частина цього, припинення контакту з людиною, з якою було скоєно зраду, повинно бути зроблено назавжди.

Зміни динаміку стосунків

У дослідженні "Що допомагає парам відновити стосунки після зради?", опублікованому в Sage Journals, пояснюється, що зрада змінює багато речей у стосунках. Тому необхідно змінити динаміку, щоб зцілитися, уникнути повторення одних і тих же помилок і дати іншій людині певний контроль над ситуацією.

Необхідно визначити речі, які не працювали, і працювати над ними, прагнучи знайти нові шляхи і способи роботи в парі і зцілення. Кажуть, що робити одне й те саме знову і знову та очікувати інших результатів – це божевілля. Тому варто шукати зміни, які можуть принести користь або хороші результати.

Зверніться за професійною допомогою

Є багато речей, які ви в парі не зможете вирішити самостійно. Питання зцілення від зради – одна з них. Бажано звернутися за професійною допомогою до психотерапевта або сімейного консультанта. Він допоможе вам оцінити ситуацію в перспективі та розробити правильні інструменти для відновлення втраченої довіри та близькості.



Зверніться до експерта, щоб отримати допомогу / Фото Freepik

Відновлення довіри

Довіра втрачається, коли відбувається зрада. Саме тому, згідно з даними клініки Майо, слід докласти всіх зусиль, щоб її відновити. Давати простір іншій людині, демонструвати вчинками, визнавати провини і відповідальність, створювати простір для спілкування і працювати разом, щоб поступово відновити те, що було втрачено.

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Врятувати стосунки після зради можливо. І якщо ви цінуєте те, що побудували удвох, то зробіть усе можливе для того, щоб відновити зв'язок, зміцнити його та продовжити бути удвох.