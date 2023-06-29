Чим ні в якому разі не варто жертвувати у стосунках

Коли справа доходить до стосунків, важливо підтримувати здоровий баланс. І надзвичайно важливо дбати про власний добробут.

Так, компроміси дійсно необхідні, залежно від ситуації. Але є певні речі, якими ти ніколи не повинен жертвувати заради своєї партнерки. Ось ці 6 речей, де тобі слід підвести риску та встановити певні межі.

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1. Самоцінність і самооцінка

Твоє почуття власної гідності не повинно бути скомпрометоване у стосунках. Ти ніколи не повинен жертвувати своєю самооцінкою або дозволяти партнерці принижувати чи зневажати тебе. Здорові стосунки будуються на взаємній повазі та підтримці.

2. Особисті цілі та прагнення

У житті важливо переслідувати власні мрії та цілі. Хоча природно вносити певні корективи і йти на компроміси у стосунках, повне принесення в жертву власних амбіцій і прагнень може призвести до образи і нещастя. Партнерка, який підтримує тебе, заохочуватиме і допомагатиме тобі досягати твоїх цілей.



Стосунки не мають ставати на заваді твоїм особистим цілям / Фото yanalya

3. Незалежність та індивідуальність

Підтримання почуття незалежності та індивідуальності має вирішальне значення для особистісного зростання. Важливо мати власні хобі, інтереси та соціальне життя поза стосунками. Жертвування своєю незалежністю може призвести до відчуття задухи та втрати особистої ідентичності.

4. Основні цінності та переконання

Твої основні цінності та переконання формують твою особистість. Це нормально, коли партнери мають певні розбіжності, але принесення в жертву своїх основних цінностей може призвести до внутрішнього конфлікту і відчуття зради самому собі. Дуже важливо бути з тим, хто поважає і поділяє твої фундаментальні цінності.

5. Емоційний добробут

Ніколи не варто жертвувати своїм емоційним добробутом заради стосунків. Жертвування своїм психічним здоров'ям, щастям чи емоційною стабільністю не є стійким у довгостроковій перспективі. Здорові стосунки повинні покращувати твій добробут, а не погіршувати його.



Стосунки мають покращувати твій добробут / Фото cookie_studio

6. Особисті кордони

Межі мають важливе значення в будь-яких стосунках. Ти ніколи не повинен жертвувати своїми особистими кордонами або дозволяти партнерці постійно їх переступати. Важливо чітко повідомляти партнерці про свої потреби та межі й очікувати, що вона буде їх поважати.

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У стосунках можна і потрібно йти на компроміси. Але точно не варто робити нічого такого, що могло б зашкодити тобі. Пам'ятай, що у парі тобі має бути добре. Якщо ж цього не відбувається, то варто замислюватися, чи з тією ти людиною побудував стосунки.